Vincenzo De Lucia è Maria De Filippi a Stasera tutto è possibile/ Video, standing ovation…

Vincenzo De Lucia è la vera rivelazione della stagione televisiva. Il suo incredibile talento ha conquistato il pubblico della Rai che, ogni settimana, applaude le sue imitazioni. Sono tante le donne del mondo dello spettacolo in cui si trasforma, ma nelle ultime settimane, Vincenzo De Lucia ha conquistato tutti imitando Barbara D’Urso a Domenica In e, soprattutto, Maria De Filippi a “Stasera tutto è possibile”. L’imitazione di Queen Mary, in particolare, è quella che indubbiamente piace di più al pubblico. Stesso look, mlto simile dal punto di vista fisico, stesso tono della voce e un portamento che ricordano perfettamente la conduttrice di canale 5. Quella di Maria De Filippi è un’imitazione perfetta apprezzata anche dalla stessa conduttrice. “Stefano (De Martino ndr) mi ha fatto sapere che Maria ha riso della mia imitazione e che non se l’è presa”, ha raccontato in esclusiva in un’intervista rilasciata a Superguida Tv.

TUTTI PAZZI PER VINCENZO DE LUCIA

Il talento di Vincenzo De Lucia ha conquistato davvero tutti. Il video dell’imitazione di Maria De Filippi che il pubblico di Stasera tutto è possibile aspetta con ansia, pubblicato sul profilo Instagram dell’imitatore, ha portato a casa tantissimi like e commenti di approvazione. “Penso che un imitatore più bravo non ci sia mai stato!! Sei un grande”, scrive una ragazza. “Unico!!! E comunque Vincenzo complimenti anche per come porti i tacchi…. Meglio di me”, scrive un altro. E ancora: “Spettacolare. Sei più Maria di Maria”, “Sei uguale a Maria”, “Esilarante, imitazione perfetta!”, “Sei straordinaria” e così via. Un talento unico, dunque, quello di Vincenzo De Lucia che ha conquistato davvero tutti.

VIDEO IMITAZIONE: VINCENZO DE LUCIA È “MARIA DE FILIPPI”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Vincenzo De Lucia Official (@vincenzodelucia_87)





