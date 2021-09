Vincenzo De Lucia giudice a “Tale e quale show”/ Imiterà Maria De Filippi

Vincenzo De Lucia sarà il quarto giudice della seconda puntata di “Tale e quale show”. E’ stato proprio l’imitatore a svelare in un post sui social questa novità: “Ci siamo! Questa sera sarò ospite in quello che senza esagerare definirei il “Sacro Romano Impero” dell’imitazione. Grazie al prezioso invito di Carlo Conti e grazie a voi, che mi avete trascinato fin qui! Farò di tutto per divertirvi e trascinarvi via dalla routine quotidiana per qualche ora”, ha scritto. Dopo le sue incursioni a “Domenica In” e la partecipazione a “Made in Sud”, Vincenzo fa il suo esordio in uno dei programmi di punta di Raiuno. Ha fatto sorridere il pubblico nei panni di Mara Venier, Ornella Vanoni, Mara Maionchi, Barbara D’Urso e Franca Leosini e questa sera vestirà i panni di Maria De Filippi, carissima amica e collega del conduttore Carlo Conti. Si ricompone così una delle coppie più amate della Tv italiana.

Vincenzo De Lucia e la sua candidatura per “Tale e quale show”

Vincenzo De Lucia si era già candidato come concorrente per “Tale e quale show”. In una recente intervista a SuperGuida TV, l’imitatore aveva rivelato di sentirsi pronto: “Mi candiderei molto volentieri. “Tale e quale show” è un programma che in questi anni ha valorizzato l’imitazione come intrattenimento dando anche il giusto risalto al trucco e parrucco”. Pur avendo imitato Maria De Flippi tante volte, De Lucia ha spiegato di non aver mai ricevuto una sua telefonata: “Non ho mai ricevuto una sua telefonata direttamente ma ho una profonda ammirazione per lei perché ha rivoluzionato il modo di fare televisione. Attraverso Stefano però ho saputo che ha riso della mia imitazione e che non se l’è presa. Questo mi consola perché non ho voluto mai sminuire il suo lavoro”. Per lui imitare una donna è una sfida stimolante ma anche complicata.

Vincenzo deve la sua popolarità a “Made in Sud” e in particolare a Stefano De Martino: “Stefano è una garanzia dal punto di vista televisivo, piace a tutti ed è una persona meravigliosa che mi ha accolto in maniera carina ed elegante nella sua grande famiglia televisiva”. Il suo punto di riferimento? Virginia Raffaele di cui ha sempre ammirato la versatilità.



