Vincenzo De Lucia/ Imitazione di Mara Venier a Domenica in? Non solo lei nel mirino..

Questo pomeriggio, domenica 27 giugno 2021, il simpatico imitatore Vincenzo De Lucia approda a Domenica In su Raiuno per una lunga chiacchierata in compagnia di Mara Venier. Probabile che l’attore si diverta ad imitare la padrona di casa, una delle sue “prede” preferite. Non mancheranno quindi le risate e i momenti di leggerezza nella sua ospitata da ‘Zia Mara’, ma anche racconti e aneddoti relativi alla sua carriera e al suo percorso professionale. Tra le sue imitazioni più apprezzate dai fan c’è anche quella legata alla mitica Maria de Filippi. Si potrebbe dire, quindi, che per Vincenzo De Lucia c’è un certo feeling con le conduttrici del panorama televisivo. Questo e molto altro nel faccia a faccia con Mara Venier nella nuova puntata di Domenica In. Appuntamento fissato per questo pomeriggio: Vincenzo De Lucia tra i protagonisti.

Vincenzo De Lucia, la passione per le imitazioni a Domenica In: da Mara Venier a Maria de Filippi

Con Vincenzo De Lucia non si può non parlare di imitazioni e comicità. L’umorismo è una della carte vincenti del simpatico imitatore, che oggi si racconta dalla signora della domenica, ovvero Mara Venier. Nella lunga intervista a Domenica In ripercorrerà un po’ tutta la sua carriera, cominciata da giovanissimo in teatro. I primi passi Vincenzo De Lucia li ha mossi nel dietro le quinte, nei panni di sceneggiatore e regista. Nel suo curriculum svettano le collaborazioni con la compagnia stabile del Teatro Sannazzaro, ma anche il premio Alighiero Noschese ottenuto nel 2009, per le sue capacità come imitatore. Sui social è abbastanza attivo ma non compete di certo con altri influencer, per quanto riguarda il numero followers, che sono attestati sui circa 50.000.

