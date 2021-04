Vincenzo De Lucia/ L’attore napoletano torna a Domenica In: chi imiterà oggi?

Vincenzo De Lucia torna protagonista di Domenica In. L’attore napoletano, che aveva dovuto saltare gli ultimi appuntamenti nella trasmissione di Mara Venier dopo essere entrato a contatto con un personaggio dello spettacolo risultato positivo al coronavirus, è pronto a tornare alla carica con le sue esilaranti imitazioni nel salotto della domenica di Rai Uno. Quale sarà la prossima interpretazione di De Lucia? Difficile saperlo fino a quando De Lucia non entrerà in scena. L’intrattenitore potrebbe decidere ad esempio di vestire i panni della padrona di casa, Mara Venier, oppure decidere di cavalcare una delle notizie più commentate della settimana, quella che ha visto la presentatrice scattarsi una foto in compagnia di quella che spesso e volentieri viene descritta come una sua rivale: Barbara D’Urso. Essendo specializzato nell’imitazione di entrambe, De Lucia ha l’imbarazzo della scelta.

Vincenzo De Lucia, specializzato in imitazioni di personaggi femminili

Ma chi è Vincenzo De Lucia? Per quelli che ancora non lo conoscessero si tratta, per usare la definizione che il diretto interessato dà di sé, di un “female impersonator”. L’attore napoletano, classe 1987, è infatti specializzato nella rappresentazione di personaggi di sesso femminile: oltre alle già citate Mara Venier e Barbara D’Urso, De Luica ha già mostrato di saper vestire egregiamente i panni di Mara Maionchi, Ornella Vanoni, Maria Nazionale, Milena Gabanelli e Franca Leosini, solo per citarne alcune. Non sono tanti gli artisti in grado di impersonare personaggi di sesso diverso dal proprio: un’ulteriore dimostrazione del talento di Vincenzo De Lucia, bravo non solo a modulare la voce e la cadenza a seconda delle imitazioni, ma soprattutto a caratterizzare le sue performance scegliendo di volta in volta delle frasi esilaranti, che ben si adattano al carattere dell’imitata di turno.

