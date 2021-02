Vincenzo De Lucia: le imitazioni sono virali/ “Virginia Raffaele il mio modello, Stefano De Martino…”

Vincenzo De Lucia torna nuovamente nel salotto di Domenica In, ospite della puntata in onda oggi 14 febbraio. Nel giorno dedicato a tutti gli innamorati, Mara Venier ospita nuovamente l’imitatore che ha conquistato la sua simpatia e quella del pubblico calandosi nei difficili panni di Ornella Vanoni. Vincenzo De Lucia, negli scorsi giorni, è stato anche ospite di Stasera tutto è possibile. Ospite dello show condotto da Stefano De Martino, Vincenzo De Lucia ha imitato Barbara D’Urso indossando un vestito luccicante e una parrucca per riproporre un’imitazione perfetta della conduttrice di Pomeriggio 5 che, sui social, ha gradito l’imitazione complimentandosi con lui e lasciando sotto il video pubblicato da Raidue una serie di cuori e di faccine che ridono. Nel salotto di Domenica In, dunque, tornerà ad indossare i panni di Barbara D’Urso o regalerà al pubblico di Raiuno una nuova imitazione?

VINCENZO DE LUCIA RINGRAZIA STEFANO DE MARTINO

Per un uomo non è facile calarsi nei panni di una donna, ma Vincenzo De Lucia ci riesce perfettamente. Le sue imitazioni sono già garanzia di successo e, in un’intervista rilasciata ai microfoni di Fanpage, svela di ispirarsi a Virginia Raffaele. “Io resto molto incantato dall’arte, dalla maestria e dalla genialità di Virginia Raffaele. Lei è quello che mi piacerebbe fossero gli artisti italiani, cioè molto completi. Una ragazza in grado di ballare, recitare, imitare, di essere comica, di essere drammatica. Lei è sicuramente un modello”, ha raccontato. L’imitatore ha poi ringraziato Stefano De Martino che gli ha dato l’opportunità di farsi conoscere scegliendolo come ospite di Stasera tutto è possibile. “La vera opportunità me l’ha data Stefano De Martino che mi ha voluto a Stasera tutto è possibile, che è la cornice più felice che ho per esprimermi. Stefano è una garanzia dal punto di vista televisivo, piace a tutti ed è una persona meravigliosa che mi ha accolto in maniera carina ed elegante nella sua grande famiglia televisiva”, ha aggiunto.



