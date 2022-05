Vincenzo De Lucia, l’imitatore delle Vip/ Proietti e Virginia Raffaele come modelli

Oggi Vincenzo De Lucia, presenza fissa a “Stasera tutto è possibile” è uno degli imitatori più apprezzati, soprattutto per la sua capacità di assumere le sembianze, in modo totalmente realistico di personaggi femminili. E’ il caso, ad esempio, di Ornella Vanoni, Mara Maionchi, Mara Venier, Barbara D’Urso e Maria De Filippi, giusto per citare i più noti.

La popolarità di oggi viene ancora più apprezzata, grazie alla gavetta che lo ha portato ad arrivare in Tv. E pur essendo ancora giovanissimo (è nato nel 1987) non sono mancati i riconoscimenti: nel 2009 ha infatti conquistato il Premio Alighiero Noschese, intitolato al re degli imitatori, come miglior trasformista campano.

Non tarda ad arrivare il momento dell’esordio in Tv, datato 2010, nella trasmissione Rai “Marialuna… una vita tutta in salita”, a cui seguono “Komikamente” e “Made in Sud“. Tra i suoi primi estimatori c’è Vladimir Luxuria, che l’ha scelto per il Gay Pride nel 2015 e nel 2016.

Nonostante sia ora entrato nel cuore del pubblico, lui per ora preferisce restare con i piedi per terra, ma non ha alcun dubbio nell’indicare i suoi modelli: Gigi Proietti e Virginia Raffaele. “Lei è quella che mi piacerebbe fossero gli artisti italiani, cioè molto completi – ha detto in un’intervista a ‘Io Donna’ -. Una ragazza in grado di ballare, recitare, imitare, di essere comica, ma anche drammatica. Lei è sicuramente un modello”.

Almeno per ora lui preferisce continuare sulla strada intrapresa ed è convinto di questa scelta: “Sono un uomo che ha deciso di interpretare solo donne, questa è la sfida. L’imitazione di Maria de Filippi vuole essere un omaggio alla Maria composta, a volte sottratta alla conduzione, ma allo stesso tempo capace di tenere tutti gli aspetti e le situazioni sotto controllo”.











