Vincenzo Donnamaria, padre di Edoardo: choc su Twitter/ “Antonella vincerà il GF Vip”

Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi: guerra fredda dopo l’ultima puntata del GF Vip

L’ultima diretta del GF Vip può essere facilmente inserita sul podio delle puntate più infuocate dell’attuale edizione. Neanche a dirlo, ancora una volta protagonisti i “Donnalisi” ovvero la coppia formata da Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi. Nel corso delle ultime settimane la distanza tra i due è aumentata a dismisura, con liti furibonde cresciute in maniera esponenziale. Nel corso dell’ultima diretta però, una particolare rivelazione di Edoardo ha letteralmente stravolto il suo rapporto con Antonella Fiordelisi.

Il giovane volto di Forum ha infatti confessato, nel merito di alcune domande poste anche da Alfonso Signorini, di aver avuto un piccolo momento di vicinanza con Nicole Murgia seppur privo di malizia. Prima di comunicarlo davanti a tutti, Edoardo Donnamaria ha pensato bene di raccontarlo durante uno spot pubblicitario proprio ad Antonella Fiordelisi, anticipando dunque il conduttore. Da quel momento è successo di tutto: urla, pianti e accuse. Il preludio a quella che sembra essere ormai la decisione definitiva da parte di entrambi di chiudere definitivamente il rapporto.

Vincenzo Donnamaria commenta le sorti del figlio Edoardo e Antonella Fiordelisi

Con il trascorrere delle ore la situazione non pare essere cambiata, al punto che si sono susseguite ulteriori liti e baruffe con Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi protagonisti. Sulla vicenda però, si è espressa una persona per nulla secondaria alla vicenda dividendo in maniera non poco evidente l’opinione social. Si tratta di Vincenzo Donnamaria, conosciuto dagli appassionati del GF Vip proprio grazie alla sorpresa che il genitore riservò proprio al volto di forum qualche settimana fa.

Già in occasione della sorpresa Vincenzo, padre di Edoardo Donnamaria, aveva sottolineato i suoi apprezzamenti nei confronti sia della coppia che di Antonella Fiordelisi singolarmente. Nonostante gli ultimi scontri, il pensiero del genitore non sembra cambiato e a dimostrarlo vi sarebbe l’ultimo tweet apparso sul suo profilo ufficiale: “Dopo l’ultimo tentativo di distruzione mediatica – obiettivamente non riuscito – che dite, lo votiamo al televoto?”. Inizia così il commento di Vincenzo Donnamaria, che poi sorprende tirando in ballo proprio Antonella: ” Lo merita per aver tenuto il GF Vip da solo con Antonella: affermo anche che sarà lei a vincere il Grande Fratello. A scanso di equivoci, non solo lo penso ma credo che nessuno più di lei lo meriti”.

