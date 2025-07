Vincenzo Fabio Li Muli, chi era il giovane poliziotto originario di Palermo che perse la vita nella strage di Via D'Amelio? Nell'arma da due anni

Si chiamava Vincenzo Fabio Li Muli una delle vittime della strage di Via D’Amelio del 19 luglio del 1992, nella quale perse la vita Paolo Borsellino insieme alla scorta che era stata designata per difenderlo. Il giovane poliziotto, nato 22 anni prima a Palermo, era profondamente attaccato alla sua terra che voleva difendere a tutti i costi dalla mafia e dalla criminalità.

Per questo Vincenzo aveva scelto di entrare nell’Arma: solamente due anni prima di morire era diventato un poliziotto, diventando agente effettivo nel 1992. Inizialmente assegnato all’ufficio scorte della Questura di Palermo, nel maggio del 1992, Vincenzo Fabio Li Muli chiese di essere cambiato di reparto e di essere assegnato alla scorta del giudice Paolo Borsellino, che voleva difendere personalmente. Questo perché era rimasto turbato dalla strage di Capaci nella quale perse la vita Giovanni Falcone.

Vincenzo Fabio Li Muli morì insieme a Borsellino e ai suoi colleghi di scorta, della quale era il più giovane. Con lui morirono infatti anche gli altri colleghi della scorta del giudice, Agostino Catalano, Walter Eddie Cosina, Emanuela Loi e Claudio Traina. Alla sua memoria venne consegnata una Medaglia d’oro al valor civile. Oggi Vincenzo Fabio Li Muli, che perse la vita in quel 19 luglio di 33 anni fa, riposa nel Cimitero di Santa Maria di Gesù a Palermo, dove fu seppellito nel dolore immenso della famiglia.

Vincenzo Fabio Li Muli, chi era il giovane ucciso nella strage di via D’Amelio

Vincenzo Fabio Li Muli è stato una delle vittime della strage di via D’Amelio, organizzata dal clan di Totò Riina. Parlando proprio di quel giovane e degli altri ragazzi della scorta del marito, Agnese Borsellino ha confessato quanto il magistrato volesse bene a quei giovani che rischiavano la vita per proteggerlo: “Per evitare che li uccidessero, spesso Giovanni usciva da solo a comprare il giornale e le sigarette. Giovanni voleva mandare un messaggio ai suoi carnefici, perché lo uccidessero quando lui era solo e non in compagnia dei suoi angeli custodi“.

Purtroppo così non fu e nella strage di via D’Amelio persero la vita sei persone, compreso il magistrato. Tra questi c’era anche il giovanissimo Vincenzo Fabio Li Muli, il giovane poliziotto di 22 anni, nell’arma da soli due anni. Sogni, progetti e ambizioni spazzate via dalla mano della mafia.