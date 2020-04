Vincenzo Ferrara, compagno Tina Cipollari/ Matrimonio a fine anno? Ultimi gossip!

Pubblicità

Procede a gonfie vele la storia d’amore tra Tina Cipollari e Vincenzo Ferrara. Negli ultimi mesi si è spesso parlato di matrimonio per la coppia, che sarebbe però saltato proprio a causa della pandemia da Coronavirus. L’idea di convolare a nozze per Tina e Vincenzo non è però abbandonata: pare, infatti, che ora la coppia progetti di sposarsi entro fine anno. Sarà tuttavia da comprendere come evolverà la situazione nel nostro paese. Per chi non lo sapesse, Vincenzo Ferrara è un noto ristoratore fiorentino, ed è proprio a Firenze che la bionda opinionista di Uomini e Donne è decisa a trasferirsi in modo definitivo. Solo qualche tempo fa si è addirittura parlato di una quarta possibile gravidanza per Tina, da lei però prontamente smentita così come un ritorno di fiamma con l’ex marito Kikò Nalli.

Pubblicità

Tina Cipollari e Vincenzo Ferrara: dalle nozze alla… gravidanza!

“Io incinta? Tutto assolutamente falso.” aveva fatto sapere Tina Cipollari alle pagine del settimanale Nuovo. Poi sull’ex marito: “Kikò? L’ho incontrato per caso al mare, stavo andando a fare la spesa e abbiamo fatto due passi insieme. Poi ci siamo salutati davanti al super.” Nel cuore di Tina, d’altronde, c’è solo Vincenzo Ferrara, come da lei stessa confermato: “Chicco ora lo vedo come un fratello. Rimane un bell’uomo ma non mi interessa più. Quando è finita, è finita. L’unica cosa che mi preme è il suo ruolo di padre dei nostri tre figli. E sono molto contenta di come lo svolge. Come ho sempre detto e ribadisco, il nostro è un rapporto estremamente civile.” Non ci resta ora che attendere la data delle nozze tra Tina e Vincenzo.



© RIPRODUZIONE RISERVATA