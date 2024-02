Vincenzo Ferrera, chi è l’attore di Mare Fuori/ Papà di un ragazzo adolescente ma vita privata top secret

Chi è Vincenzo Ferrera, attore di Mare Fuori

Vincenzo Ferrera è uno degli attori protagonisti di Mare Fuori che torna in onda oggi, mercoledì 14 febbraio, su Raidue, con i primi episodi della quarta stagione. Vincenzo Ferrera ha 49 anni e ha lavorato soprattutto in teatro alternando, tuttavia, anche lavori al cinema e per la tv. Con Mare Fuori ha raggiunto una grande popolarità, ma chi è davvero Vincenzo Ferrera? Nato a Palermo il 21 aprile del 1973, ha manifestato una grande passione per la recitazione sin dall’adolescenza.

Dopo il diploma, ha cominciato a dedicarsi più seriamente alla recitazione partecipando ai primi spettacoli teatrali. Dopo l’esordio, nel corso della sua carriera, ha lavorato con attori come Toni Servillo, Mario Martone, Carlo Secchi e ha partecipato a diversi film come Il manoscritto del Principe, Dentro la città, Due e mezzo compreso il viaggio, Nati stanchi, Amorfù, la passione di Giosuè l’ebreo, Gli agenti di Borsellino, Viaggio segreto, L’ora legale.

La vita privata di Vincenzo Ferrera

Della vita privata di Vincenzo Ferrera, invece, non si hanno molte informazioni. L’attore, infatti, è super discreto e super riservato e non si sa se sia sposato o se abbia una compagna. Tuttavia, pare che l’attore sia papà di un ragazzo adolescente. Della sua vita privata non si sa molto altro.

L’attore, infatti, anche sul suo profilo Instagram seguito da da più di 200mila followers non pubblica nulla del suo privato privilegiando solo contenuti inerenti al suo lavoro dove sta collezionando successi importanti.











