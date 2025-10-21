Vincenzo Italiano è stato ricoverato all'Ospedale Sant'Orsola per una polmonite, non sarà in panchina della sfida d'Europa League di giovedì

Il motivo del ricovero di Vincenzo Italiano

Dopo l’importante vittoria ottenuta domenica sul campo del Cagliari ottenuta anche grazie ai suoi cambi, l’allenatore del Bologna Vincenzo Italiano è stato ieri portato all’Ospedale Sant’Orsola del capoluogo emiliano nel reparto di pneumologia per una forte polmonite probabilmente d’origine batterica. Non è niente di grave per l’allenatore ex Fiorentina che continua ad essere in lento miglioramento già nella giornata odierna, ma per riuscire a guarire il più in fretta possibile dovrà stare per i prossimi cinque giorni in regime di ricovero ospedaliero lasciando il lavoro al suo secondo.

Italiano quindi non potrà seguire la squadra nell’importante sfida di giovedì d’Europa League che per il Bologna potrebbe essere già un punto di svolta per la stagione europea visto che i punti ottenuti nelle prime due partite sono pochi e la competizione tende a regalare risultati inaspettati e nuove squadre sorpresa. Gli emiliani poi dovranno andare in un campo ostico come quello di Bucarest dove il pubblico è molto caldo ma nonostante questo il tecnico e tutti i tifosi si augurano di riuscire senza troppe difficoltà a portare a casa la prima vittoria grazie ai propri campioni.

Vincenzo Italiano assente anche nella trasferta di Firenze

Vincenzo Italiano ha intrapreso fin dal suo ricovero una terapia antibiotica specifica che sta portando un lento ma costante miglioramento ma come detto i giorni che dovrebbe passare in ospedale dovrebbero essere ancora diversi che potrebbero obbligarlo a dare forfait anche per la prossima sfida di campionato. In Serie A i rossoblù dovranno andare a Firenze per giocare contro una Fiorentina in crisi di risultati e prestazioni che avrà messo il proprio tecnico in bilico dopo l’ennesima sconfitta nella competizione ma che spera di riuscire a ottenere almeno i 3 punti in Conference League.

Per Italiano verrà meno anche la possibilità, con la partita di domenica, di tornare a Firenze, città dove ha passato tre stagioni prima del suo passaggio al Bologna e dove ha lasciato ottimi ricordi sia tra i tifosi che tra i membri della società, soprattutto per essere riuscito a raggiungere due finali di Conference League e una finale di Coppa Italia. Nella passata stagione la doppia sfida ha visto una vittoria per parte, con il trionfo 1-0 degli emiliani nel girone d’andata e la vittoria dei viola per 3-2 nella partita di ritorno.