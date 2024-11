Vincenzo La Scala: da Barbara De Santi a Ilaria a Uomini e donne

Vincenzo La Scala è uno dei cavalieri più discussi dell’attuale stagione di Uomini e donne. La sua popolarità all’interno del programma nasce con l’inizio della frequentazione con Barbara De Santi con cui ci sono stati dei baci e tutto sembrava andasse a gonfie vele. Tuttavia, nonostante l’interesse per Barbara, Vincenzo ha scelto di conoscere altre dame tra cui Ilaria con cui è subito scattato anche un bacio che ha portato ad una durissima reazione di Barbara che ha deciso di troncare immediatamente la conoscenza non avendo alcuna intenzione di dividere le attenzioni di Vincenzo con altre dame.

Nonostante l’evidente interesse, Barbara non è tornata sui propri passi così come Vincenzo che, invece, ha scelto di continuare a conoscere Ilaria con cui il rapporto procede a gonfie vele.

Vincenzo La Scala: lite con Morena a Uomini e donne

Nella puntata di Uomini e donne in onda il 14 novembre 2024, Vincenzo La Scala si accomoda al centro dello studio insieme ad Ilaria per parlare del loro rapporto. Di fronte alla frequentazione continua, Tina Cipollari invita il cavaliere e la dama a lasciare il programma, ma le sue parole danno il via ad un durissimo scontro in studio. Tra Vincenzo e Ilaria, poi, spunta Morena Farfante.

Quest’ultima che ha chiuso la frequentazione con Mario Cusitore, dopo aver ascoltato le parole di Vincenzo e Ilaria, svela di aver ricevuto dei messaggi da parte del cavaliere che le avrebbe espresso la voglia di conoscerla. Una dichiarazione, quella di Morena, a cui Vincenzo reagisce difendendo la propria posizione e il proprio rapporto con Ilaria mentre Tina Cipollari invita Morena a svelare il contenuto del messaggio.