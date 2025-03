La registrazione di Uomini e Donne del 24 marzo ha visto il ritorno di un noto volto del Trono Over: lui è Vincenzo La Scala, che aveva lasciato lo studio di Canale 5 qualche tempo fa in compagnia di Ilaria Volta. Il cavaliere e la dama hanno avuto una frequentazione fuori che è però finita poco tempo dopo, così Vincenzo a deciso di chiamare nuovamente la redazione del programma, dicendosi interessato a un’altra dama. Così è sceso in studio per conoscere la bella Agnese De Pasquale, che ha deciso di conoscerlo e valutare se tra loro può esserci del feeling.

Uomini e Donne, Gianmarco Steri criticato per il bacio con Cristina/ Web in rivolta: “Una delusione”

La dama ha tuttavia rivelato che l’arrivo di Vincenzo a Uomini e Donne non è stato per lei una sorpresa, perché il cavaliere l’aveva già contattata su Instagram, preannunciandole che sarebbe sceso per frequentarla perché interessato a lei.

Ilaria Volta commenta il ritorno di Vincenzo La Scala a Uomini e Donne e lancia lo scoop!

Il ritorno di Vincenzo a Uomini e Donne ha fatto il giro del web e, nelle ultime ore, è stato commentato proprio dalla sua ex Ilaria Volta. Contattata da Lollo Magazine, l’ex dama del Trono Over ha sganciato una vera e propria bomba sul cavaliere, ammettendo non solo che lui le scrive ancora, ma rivelando inoltre che Vincenzo vorrebbe tornare insieme a lei. Questa la sua dichiarazione: “Ci siamo scritti fino a questa settimana e Vincenzo, fino a pochissimo tempo fa, parliamo di giorni, mi chiedeva di tornare insieme a lui”. Parole che saranno sicuramente commentate nel corso della prossima registrazione di Uomini e Donne, probabilmente sollevando le critiche di Tina Cipollari e Gianni Sperti, e causando il nuovo addio del cavaliere allo studio di Canale 5.

Gianmarco Steri furioso con Cristina a Uomini e Donne: "Fai la corteggiatrice!"/ Ultimatum e lite in studio