A Chi l'ha visto il caso della donna accoltellata a Milano in piazza Gae Aulenti: chi è Vincenzo Lanni, il 59enne reo confesso dell'aggressione

Tra i tanti casi protagonisti oggi – mercoledì 5 novembre 2025 – della diretta di “Chi l’ha visto” ci sarà anche il recentissimo caso della donna accoltellata in piazza Gae Aulenti a Milano da un uomo del tutto sconosciuto che l’aveva scelta a caso, seguita brevemente e gravemente ferita all’addome, prima di allontanarsi dalla scena e far perdere (almeno, per qualche ora) le sue traccie: un caso che fa particolarmente discutere perché oltre all’insensatezza del gesto in sé, emergono anche interrogati sull’aggressore, già autore di altri episodi simili per i quali era stato – peraltro – condannato.

Partendo dal principio, vale la pena ricordare che tutto è successo nella mattinata dello scorso lunedì 3 novembre: la donna – poi identificata come la 43enne Anna Laura Valsecchi, dirigente alla Finlombarda – si stava recando al lavoro proprio in piazza Gae Aulenti quando una figura inizialmente ignota l’ha raggiunta alle spalle, estraendo un coltello da una borsa che portava con sé, gliel’ha conficcata nel fianco prima di scappare.

L’episodio non è passato inosservata – essendo un’area estremamente frequentata di Milano – e nell’arco di qualche minuto sono intervenuti i paramedici del 118 e gli inquirenti che si sono messi subito sulle tracce dell’aggressore: dopo un delicato intervento durato due ore, attualmente Anna Laura Valsecchi sembra essere fuori pericolo di vita, ma resta sedata in ospedale sotto la costante osservazione dei medici e con una prognosi ancora riservata.

Chi è Vincenzo Lanni, l’accoltellatore di Milano: prima dell’episodio in piazza Gae Aulenti, aveva già ferito due anziani

Le ricerche dell’aggressore di piazza Gae Aulenti sono andati avanti per un decine serratissima di ore fino a quando una donna non ha chiamato gli inquirenti dicendosi certa che l’uomo fosse suo fratello gemello, il 59enne Vincenzo Lanni: individuato all’interno di un hotel, l’uomo indossava gli stessi abiti usati durante l’aggressione ed è stato portato in questura per l’interrogatorio del caso; mentre dopo qualche minuto Lanni ha confessato le sue responsabilità.

Stando alle parole dello stesso accoltellatore di piazza Gae Aulenti, la vittima è stata scelta a caso tra le tante persone che si trovavano nei paraggi, senza alcun tipo di movente personale: l’uomo, infatti, ha raccontato di aver ferito la donna con l’obbiettivo di colpire in un “luogo del potere economico” – a due passi dalla sede milanese dell’Unicredit – per sfogare la sua “insofferenza” a causa di un recente “licenziamento subito” dopo un decennio al servizio della stessa azienda.

Non solo, perché dalle indagini sulla figura di Lanni sono emersi anche alcuni aspetti interessanti: prima di Milano, infatti, l’uomo nel 2015 era stato arrestato per aver accoltellato in strada due anziani nel bergamasco, con il movente legato alla frustrazione per la sua – da lui stesso definita “fallimentare” – vita e in quell’occasione si appurò che soffriva di problemi psichiatrici; mentre solo pochi giorni fa era stato allontanato per “cattiva condotta” della struttura psichiatrica in cui avrebbe dovuto espiare l’ultima parte della sua condanna.