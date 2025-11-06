A inizio settimana Vincenzo Lanni ha aggredito una persona presa a caso in pieno giorno con un lungo coltello
Vincenzo Lanni ha aggredito una persona presa a caso in pieno giorno colpendola con un lungo coltello allo scopo probabilmente di ucciderla. Il fatto suscita giusto sconcerto e senso di impotenza.
Le prime ragioni date agli investigatori appaiono farneticanti, anche se ha pronunciato frasi non estranee al vocabolario di dibattiti e dichiarazioni a cui siamo tristemente abituati. Chi lascia una pistola carica sul tavolo deve pur immaginare che prima o poi qualcuno, magari malato di mente, spari.
Ancora più spaesati e disarmati lascia il fatto che il Sig. Lanni aveva già compiuto un gesto simile e aveva fatto tutto il percorso processuale e sanitario anche con misure piuttosto severe: sette anni di carcere e tre in struttura dove si era fermato oltre il termine previsto. Non aveva dato segni che lasciavano presagire una regressione così radicale.
Dopo l’ennesima tensione con gli operatori della struttura, rifiutate altre cure, se n’è tornato dove aveva cominciato e dove immaginava di trovare libertà e ristoro: nella solitudine; antica esperienza oggi sbandierata come virtù sotto i nomi altisonanti di autonomia da tutti e libertà da impegni schiaccianti. E così la solitudine malata ha colpito i suoi fantasmi: il potere economico opprimente e il sistema sociale insopportabile, con l’effetto di nutrirli anziché liberarsene.
Costruire relazioni sane è il compito umano che rende lieti personalmente e forti socialmente fino a essere capaci di rispettare una persona, curare un malato e sopportare un dolore inimmaginabile. Occorre molta forza personale e sociale e una capacità di nesso tra il quotidiano e lo scopo anche nella fatica ordinaria del vivere. Riconoscere, indicare e seguire ciò che nella vita compie l’insopprimibile e incontenibile desiderio di realizzazione umana senza negare la fatica e ciò che lo contraddice. Lì passa la cresta stretta tra la solidarietà e la complicità.
