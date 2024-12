Anticipazioni Vincenzo Malinconico 2, puntata 15 dicembre 2024: nuove indagini

Domenica 15 dicembre, su _Raiuno, torna l’appuntamento con Vincenzo Malinconico-Avvocato di insuccesso, serie tratta dai romanzi di Diego De Silva con protagonista Massimiliano Gallo. Quella in onda questa sera è la terza puntata della seconda stagione e vedrà l’avvocato impegnato sia nelle indagini per scoprire chi ha fatto uccidere la prostituta che gli aveva chiesto aiuto per poter cambiare vita. Nella terza puntata in onda questa sera, Vincenzo Malinconico dovrà destreggiarsi tra le indagini del caso principale e quelle su un nuovo omicidio che lo impegnerà fortemente.

Non mancheranno, poi, le vicende personali dell’avvocato il cui rapporto con Clelia Cusati, giornalista e caporedattrice dell’area cronaca di una testata importante con cui si ritrova spesso ad indagare sui casi, sta diventando sempre più intimo.

Vincenzo Malinconico 2 Avvocato d’insuccesso: un nuovo caso di omicidio

Nella terza puntata di Vincenzo Malinconico 2 – Avvocato di successo, Alf decide di realizzare un documentario su un santone e così decide di contattarne uno per conoscere meglio il suo mondo. Quando, però, va da lui, trova il suo corpo senza vita. Interrogato, però, il ragazzo è reticente e fa di tutto per non rispondere alle domande pensando di proteggere Fareed, il suo primo amore, che ha visto sulla scena del crimine. Non conoscendo il suo coinvolgimento, Alf prova a non svelare ciò che ha visto perché teme che Fareed possa essere coinvolta nell’omicidio.

Vincenzo si ritrova, così, ad indagare sulla morte del santone, ma per lui non sarà affatto facile. Essendo coinvolto il figlio, proverà a seguire il caso senza farsi coinvolgere troppo e provando ad essere lucido ed obiettivo per scoprire la verità.

Come vedere in diretta streaming Vincenzo Malinconico 2?

La terza puntata di Vincenzo Malinconico 2 – Avvocato di successo può essere vista in diretta televisiva, su Raiuno, al termine di Affari tuoi, a partire dalle 21.30. Con Raiplay, collegandosi al sito o scaricando l’apposita applicazione, è possibile seguire la fiction in diretta streaming. Con Raiplay, inoltre, si possono rivedere anche le puntate già trasmesse sia della seconda che della prima stagione.

