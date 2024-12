Anticipazioni Vincenzo Malinconico 2 Avvocato d’insuccesso: puntata 1° dicembre 2024

Torna in onda oggi, domenica 1° dicembre 2024, le vicende dell’avvocato d’insuccesso, semi-disoccupato e semi-divorziato nato dai romanzi di Diego De Silva ed impersonato sul piccolo schermo da Massimiliano Gallo. Dalle anticipazioni Vincenzo Malinconico 2 si scopre che il protagonista sarà alle prese con un nuovo intricato caso ma soprattutto verrà spiazzato nel cuore della notte dall’arrivo di una giovane prostituta che darà il via ad una serie di situazione paradossali che, tuttavia potranno avere anche risvolti drammatici.

Nel dettaglio le anticipazioni Vincenzo Malinconico 2 Avvocato d’insuccesso svelano che il protagonista sarà distrutto per la rottura con Alessandra Persiano. La giovane avvocata ha scelto definitivamente la carriera ed è partita per Milano. Mentre Malinconico sarà ‘malinconico’ di nome e di fatto a rimuginare sul passato e sulla fine della sua storia d’amore alla sua porta busserà Venere D’Asporto, una giovane prostituta in procinto di scappare da una retata da una casa di appuntamenti che si trova nel palazzo.

Vicenzo Malinconico 2, anticipazioni puntata di oggi 1 dicembre 2024: Venere ha una bimba ed è in pericolo

Venere si dimostrerà essere una ragazza brillante, ironica ed i due nonostante le iniziali resistenze di Malinconico stringeranno un rapporto confidenziale e di amicizia. In seguito però la giovane sarà vittima di strane minacce e si rivolgerà proprio a lui per chiedere aiuto. Verrà fuori che la ragazza ha una bambina Gioia, alla quale vuole regalare un futuro migliore ma proprio per difendere e proteggere la piccola si mettere in grave pericolo.

Le anticipazioni Vincenzo Malinconico 2 Avvocato d’insuccesso della prima puntata del 1a puntata del 1° dicembre 2024. Intanto, Malinconico accetterà un nuovo lavoro presso il rifondato studio Lacalamita e riesce a convincere la ragazza a smettere di fare la prostituta. Grazie a Nives, la sua ex moglie, la farà assumere come segretaria. Tutto sembrerà andare per il meglio fino a quando, dopo una misteriosa telefonata, Venere dirà a Malinconico che ha un’ultima cosa da fare. Ma alla fine ci sarà un risvolto choc, Venere verrà trovata morta sulla spiaggia lasciando Malinconico sotto choc. E da qui partiranno le indagini…

Vincenzo Malinconico 2 Avvocato d’insuccesso: quando in onda e come vederlo in streaming

Svelate tutte le anticipazioni di Vincenzo Malinconico 2 Avvocato d’insuccesso, non resta che ricordare che la fiction di Rai1 va in onda tutte le domenica in prima serata a partire dalle 21.35 circa su Rai1. Le puntata in totale sono quattro e sono tratte dai romanzi di Diego De Silva, “I valori che contano”, “Sono felice, dove ho sbagliato?” e dal racconto “Patrocinio gratuito”. E possibile seguirlo anche in diretta streaming su Raiplay dove tutti gli episodi sono disponibili nel catalogo dopo la messa in onda.