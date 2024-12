Vincenzo Malinconico 3 ci sarà? Massimiliano Gallo si sbilancia: “Pronto senza pensarci due volte”

Questa sera, lunedì 16 dicembre 2024, cadrà il sipario sulla fiction di Rai1 incentrata sull’avvocato Vincenzo Malinconico e non mancheranno i colpi di scena e i risvolti inosservati. Si scoprirà finalmente la verità sulla morte di Venere mentre scoccherà l’amore tra l’avvocato d’insuccesso e la giornalista Clelia Cusati. Tuttavia in molti si chiedono se ci sarà una terza stagione, se Vincenzo Malinconico 3 ci sarà e la domanda al momento non ha una risposta certa visto il silenzio della Rai, della produzione e di tutto il cast.

Tuttavia di recente l’attore protagonista Massimiliano Gallo che da due stagioni presta il volto all’avvocato d’insuccesso nato dalla penna di Diego De Silva si è sbilanciato ospite da Francesca Fialdini a Da noi a ruota libera. “Vincenzo Malinconico? Lo amo…sta rimettendo pure lui in ordine i pezzi della sua vita che è già complicata ha un mondo complesso che li gira intorno ed adesso sta ripartendo alla grande.” ha premesso l’attore per poi rivelare: “Per Vincenzo desidero la terza serie. Se mi chiedessero di tornare a vestire i panni di Vincenzo, lo farei senza pensarci due volte.”

Vincenzo Malinconico 3 ci sarà? Buoni gli ascolti della prima stagione ma più bassi

Per quanto riguarda gli ascolti di Vincenzo Malinconico 2 Avvocato d’insuccesso. Se nella prima stagione Vincenzo Malinconico aveva raggiunto una media di share del 20.6%, le prime tre puntate della seconda si sono fermate al 16.9%, entrambe le stagioni hanno poi registrato un andamento calante dalla prima all’ultima puntata, benché con qualche breve risalita. Tuttavia gli ascolti sono stati abbastanza buoni da giustificare una terza stagione. Per quanto riguarda i romanzi di Diego De Silva, è vero che le puntate delle prime due stagioni si sono ispirate a tutti i romanzi ma è altrettanto vero che alcuni casi (come un gruppo di persone che si rivolge all’avvocato per chiedere il risarcimento dalle delusioni amorose) e temi (come la malattia di Vincenzo Malinconico) non stati trattati lasciando materiale per delle nuove puntate. Occorre attendere certezze e conferme, tuttavia, per sapere se Vincenzo Malinconico 3 ci sarà e soprattutto quando andrà in onda.