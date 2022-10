Vincenzo Malinconico/ Anticipazioni 27 ottobre: Giustino ha ucciso sua moglie?

Vincenzo Malinconico avvocato d’insuccesso, anticipazioni seconda puntata 27 ottobre: Tango ucraino

Prosegue Vincenzo Malinconico, avvocato d’insuccesso, la nuova fiction di Rai1 con protagonista Massimiliano Gallo nei panni dell’omonimo goffo personaggio letterario creato da Diego De Silva. Ogni settimana, di mercoledì, andrà in onda una nuova puntata, composto da due episodi. Personaggio bizzarro: più psicologo che avvocato, professione che svolge con leggerezza e prendendo incarichi leggeri, ha una complicata situazione familiare. Nella prima puntata lo abbiamo visto in compagnia di Alessandra Persiano, bellissima sua collega, che attratta e intenerita dalla sua timidezza, ha deciso di dargli una possibilità, lasciandogli il suo numero di telefono.

Nel primo episodio della seconda puntata, in onda stasera e intitolato Tango ucraino, Giustino Talento, vicino di casa di Malinconico, è preoccupato per l’improvvisa sparizione della giovane moglie ucraina Lulla. L’avvocato si offre di aiutarlo e lo accompagna in questura per denunciarne la scomparsa. C’è però qualcosa che salta subito all’occhio: Giustino ha un taglio sulla mano che insospettisce il commissario. Successivamente, la polizia fa un sopralluogo nell’appartamento della coppia e quando rileva delle macchie di sangue, Giustino viene indagato come principale sospettato. L’uomo, però si proclama innocente.

Il caso di Giustino continua ad occupare la seconda puntata di Vincenzo Malinconico. Nell’episodio successivo, intitolato I frigoriferi degli uomini, l’uomo sostiene ancora la sua tesi: è innocente, non ha ucciso sua moglie. Per cercare di indagare a fondo alla questione, Malinconico comincia a scavare nell’ambiente frequentato dalla donna, finendo nei luoghi più oscuri di Napoli. Per il caso, Malinconico si fa aiutare dal figlio di lei, Alf, che gli fornisce un contatto: Ante, il fratello della donna, che diventa un potenziale sospettato.

Infatti, secondo le indagini di Vincenzo, Lulla consegnava del denaro che lei sottraeva di nascosto a Giustino affinché riuscisse nel suo intento di far scarcerare quest’ultimo. Il caso si complica, e la soluzione è ancora ben lontana. Quali altri segreti nascondeva Lulla? La donna è stata davvero uccisa da Giustino?











