Vincenzo Malinconico/ Anticipazioni 3 novembre: Malinconico deve fermare Sesti Orfeo

Vincenzo Malinconico, avvocato d’insuccesso: anticipazioni terza puntata 3 novembre

Vincenzo Malinconico, avvocato d’insuccesso torna in onda su Rai1 con la terza puntata di giovedì 3 novembre, e come sempre vedremo due episodi. In questo nuovo appuntamento, mentre il personaggio interpretato da Massimiliano Gallo si occuperà di un altro caso in tribunale, continuerà la trama legata al Burzone e la sua famiglia. Nel particolare, le anticipazioni sull’episodio 5 dal titolo Senza sconti, Malinconico conosce per puro caso l’ingegnere Romolo Sesti Orfeo, che incontra in tribunale. L’uomo è il padre di un giovane ucciso dalla camorra per un tragico scambio di persona. Esasperato dalla lentezza della giustizia, Romolo gli confida di essersi messo sulle tracce dell’assassino del figlio per vendicare la morte di suo figlio da solo.

Intanto, il Burzone e Malinconico si incontrano e hanno un duro confronto, durante il quale il criminale si rende conto di aver involontariamente provocato l’omicidio della figlia Brooke, quindi viene colto da infarto. Successivamente, Vincenzo scopre anche che Dylan, l’ex fidanzato di Brooke, si era messo nei guai con delle scommesse clandestine, e doveva dei soldi a un tale di nome Teicheué. Nel frattempo, l’avvocato continua ad occuparsi del caso di Sesti Orfeo, tanto che riesce ad avere un’informazione importante, ma quando si reca da lui presso il centro sportivo frequentato dal killer del figlio, scopre che l’uomo ha teso una trappola proprio al suo carnefice.

Vincenzo Malinconico: anticipazioni terza puntata su Rai1

La serata con Vincenzo Malinconico, avvocato d’insuccesso, si conclude con l’episodio 1×06 dal titolo Un quarto d’ora di celebrità. La situazione è davvero tesa. L’ingegner Sesti Orfeo ha ingannato il boss, autore dell’omicidio di suo figlio, perché intende vendicarsi di lui. Il problema è che l’uomo è molto determinato e non sembra pensare alle conseguenze del suo gesto. Infatti, Sesti Orfeo ha ammanettato il criminale a una macchina per il body building del centro sportivo e ha una telecamera con sé perché vuole raccontare il suo dramma in diretta tv. Ma non è tutto.

L’ingegnere intende infatti farsi giustizia da solo, uccidendo il camorrista, così che tutti possano vederlo in televisione. Malinconico sa che deve fare qualcosa. Anche se la situazione è tragica e molto delicata, non può impedire che Sesti Orfeo compia un gesto così sconsiderato. L’assassino deve essere consegnato alla giustizia, solo così potrà pagare il suo crimine. Riuscirà Malinconico a convincere l’ingegnere?











