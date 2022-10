Vincenzo Malinconico/ Anticipazioni 3 novembre: Sesti, gesto estremo e Malinconico…

Vincenzo Malinconico avvocato d’insuccesso, anticipazioni terza puntata 3 novembre: Sesti cerca vendetta

La terza puntata di Vincenzo Malinconico, avvocato d’insuccesso va in onda mercoledì 3 novembre, e come sempre vedremo due nuovi episodi. Il protagonista interpretato da Massimiliano Galla si troverà coinvolto in un nuovo caso, complicato anch’esso, mentre si tornerà a parlare di Domenico Fantasia, in arte Burzone, che abbiamo già incontrato nella prima puntata della fiction di Rai1. Come ricorderete, l’uomo era stato accusato di essere un becchino di camorra e il suo caso era stato affidato a Malinconico, prima che il GP disponesse la scarcerazione.

Nell’episodio 1×05 dal titolo Senza sconti, vedremo Malinconico alle prese con Sesti Orfeo, ingegnere che conosce in tribunale, ma anche padre di un giovane ucciso dalla camorra per un tragico scambio di persona. L’uomo gli confida di essere sulle tracce dell’assassino perché intende vendicarsi di lui. Le indagini si riveleranno, però, più difficili di quanto si pensi, e riuscire a scovare il colpevole significa anche immergersi nei bassifondi della camorra. Vincenzo si occupa del caso perché prende a cuore Sesti Orfeo, quindi decide di confrontarsi con Burzone. Tuttavia, la loro conversazione si rivelerà più dura del solito, tanto che il criminale avrà un infarto.

Vincenzo Malinconico avvocato d’insuccesso, anticipazioni: Sesti ha in pugno il boss

Le anticipazioni dell’episodio 1×06 di Vincenzo Malinconico, avvocato d’insuccesso, sempre in onda nella serata del 3 novembre, ci svelano il caso dell’ingegner Sesti Orfeo proseguirà in maniera drammatica. Infatti l’uomo, sulle tracce del responsabile della morte del figlio, sembra essere risalito al suo aggressore: si tratta di un boss, che lui riesce a tenere in pugno, ammanettandolo a una macchina per il body building.

Sesti è un uomo disperato ed è comprensibile: suo figlio è stato ucciso, e cerca vendetta verso chi glielo ha portato via. Il suo gesto, però, si rivela eccessivo, dato che intende raccontare il suo dramma e giustiziare il camorrista in diretta televisiva. Malinconico dovrà intervenire e cercare di far ragionare l’ingegnere Orfeo prima che sia troppo tardi. Il criminale deve infatti prima passare in un tribunale che lo giudichi colpevole, e ucciderlo ora non risolverà nulla…

