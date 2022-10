Vincenzo Malinconico, avvocato d’insuccesso/ Anticipazioni puntata 20 ottobre: una tragica notizia

Vincenzo Malinconico, avvocato d’insuccesso: anticipazioni prima puntata 20 ottobre

Debutta Vincenzo Malinconico, avvocato d’insuccesso su Rai 1. Dal 20 ottobre va in onda la nuova fiction, ispirata all’omonima serie di romanzi di Diego De Silva. Il protagonista è interpretato da Massimiliano Gallo, che veste i panni di Pietro in Imma Tataranni, ma è anche presente nel cast de I Bastardi di Pizzofalcone. Vincenzo Malinconico è un personaggio bizzarro: più psicologo che avvocato, professione che svolge con leggerezza e prendendo incarichi leggeri, nel minimo sindacale. Ha una situazione familiare complessa, che avremo modo di conoscere nella prima puntata, in onda stasera con due episodi.

Nel primo, l’episodio intitolato Un avvocato d’insuccesso, l’avvocato Vincenzo Malinconico conduce una vita professionale oziosa e ordinaria, fino a quando viene nominato d’ufficio per assumere la difesa di Domenico Fantasia in arte Mimmo ‘o Burzone, accusato di essere un becchino di camorra. Inizialmente restio ad occuparsi del caso, Vincenzo si convince poi grazie alla figlia di lui, Brooke, che gli ricorda tanto la sua Alagia. In tribunale, l’avvocato conosce la collega Alessandra Persiano, che attratta dalla sua goffa timidezza, alla fine gli lascerà il suo numero di telefono.

Vincenzo Malinconico, avvocato d’insuccesso: un fallimento e una tragica notizia per Vincenzo

Nel secondo episodio di Vincenzo Malinconico, avvocato d’insuccesso, intitolato Non avevo capito niente, il protagonista interpretato da Massimiliano Gallo conquista quella che sembra la sua prima vittoria importante. Infatti ottiene dal GIP la scarcerazione del Burzone, eppure c’è qualcosa che non lo convince. Intanto, Brooke, molto innamorata di Dylan, un ragazzo violento, confida felice a Malinconico che il giovane si è rifatto vivo dopo giorni per far pace con lei. A quel punto, i dubbi di Malinconico si rivelano fondati.

Successivamente, il Burzone viene riarrestato in flagranza di reato di smistamento di cadaveri; infatti la scarcerazione era frutto di una strategia dei magistrati per poi poterlo prendere con le mani nel sacco. Per Vincenzo è un brutto colpo da incassare, ma non fa in tempo a metabolizzare il fallimento, che riceve una tragica quanto inaspettata notizia: Brooke è stata uccisa…











