Chi sono Rosa Maria e Caterina, la moglie e la figlia di Vincenzo Mollica? Per il giornalista sono la benedizione della sua vita.

Da più di quarant’anni Vincenzo Mollica è approdato in Rai, da quel momento ha conquistato un successo notevole grazie al suo incredibile talento. Tante sono state le difficoltà che ha dovuto affrontare nella sua vita, come la cecità e il Parkinson, però ha sempre potuto contare sull’affetto e il sostegno della sua splendida famiglia. La moglie Maria Rosa e la figlia Caterina, infatti, gli sono sempre rimaste accanto e sono per lui un pilastro fondamentale.

A differenza del noto e stimato giornalista la moglie e la figlia non fanno parte del mondo della televisione e dello spettacolo, infatti non si sa praticamente tutti su di loro. Lui, però, in varie occasioni ha dedicato ad entrambe parole speciali e piene d’affetto. Vincenzo Mollica e la moglie Maria Rosa Guglielmi sono legati sentimentalmente da quasi 50 anni, convolarono a nozze nel 1977. Più volte il giornalista si è detto certo che non sarebbe qui senza la sua compagna di vita che è rimasta al suo fianco nei momenti più delicati della sua vita.

Dalla storia d’amore tra il noto giornalista e la moglie Rosa Maria è nata la figlia Caterina, nemmeno lei fa parte del mondo dello spettacolo e della televisione e non sono molte le informazioni sul suo conto. Il giornalista in più occasioni riferendosi alla figlia l’ha definita il suo regalo più bello.

In una passata intervista rilasciata al Corriere della Sera Vincenzo Mollica ha anche ammesso che se avesse la possibilità di rivedere anche solo per poche ore lui guarderebbe la moglie e la figlia. Parlando di loro ha aggiunto: “La benedizione della mia vita, il più bel film che mi sia capitato nella vita”.