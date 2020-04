Vincenzo Mollica, favola della maialina/ “Voleva fare la modella, ma la moda…”

Pubblicità

Vincenzo Mollica trascorre la sua quarantena raccontando delle favole ai suoi followers su Instagram. Il giornalista che, per 40 anni, ha raccontato il mondo dello spettacolo sulle reti Rai, intervistando i personaggi più importanti della televisione, del cinema e della musica, non riesce a stare fermo e, in quarantena, continua a mantenere un legame con il suo pubblico condividendo su Instagram alcuni video in cui racconta quelle che definisce “favole scorrette“. La protagonista della storia che racconta oggi Vincenzo Mollica è una maialina che sognava di fare la modella ma che di fronte alle regole delle moda cambia idea e torna alla sua vita abbandonando il suo sogno e apprezzandosi per quella che è in realtà.

VINCENZO MOLLICA, STORIA DELLA MAIALINA SU INSTAGRAM

Con la sua solita eleganza, Vincenzo Mollica racconta ai followers la storia della maialina. “Una maialina vanitosa volva fare la modella, ma la moda le impose di diventarer snella. Lei rifiutò perchè solo paffutella si sentiva veramente bella”, racconta il giornalista che lancia un messaggio indiretto al mondo di oggi che continua a dare grande importanza all’aspetto fisico. Anche con le favole, Mollica conquista il pubblico. Sono tante le persone, infatti, che aspettano l’appuntamento con la sua favola applaudendo non solo gli insegnamenti che dà, ma anche il modo in cui riesce a lanciare importanti messaggi. “Lei, signor Mollica, è un poeta”, “aspetto tutti i giorni la tua favoletta, grande Vincenzo”, “queste sono pillole di saggezza”, scrivono gli utenti.

