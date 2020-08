Vincenzo Mollica “ho il Parkinson, diabete e la cecità”/ “Tante offerte dalla tv…”

Vincenzo Mollica, dopo aver dedicato gran parte della sua vita al giornalismo e alla Rai, è andato in pensione lasciando un dolcissimo e bellissimo ricordo nel cuore dei suoi telespettatori che continuano a seguirlo con tantissimo affetto sui social. Il giornalista che, ogni giorno deve fare i conti con il Parkinson, il diabete e la cecità, tuttavia, non esclude di tornare in tv con impegni saltuari. A confessarlo è stato lo stesso Vincenzo Mollica in un’intervista rilasciata ai microfoni di Libero e riportata anche da Fanpage in cui il giornalista ha svelato che sta valutando le varie offerte ricevute per poter scegliere quella più adatta alle sue esigenze. “Quanto alle proposte lavorative, è vero, ne ho ricevute diverse e le sto vagliando: ne sceglierò sicuramente qualcuna da fare in modo saltuario“, ha spiegato. Innamorato del suo lavoro, Mollica ha dovuto fare un passo indietro a causa della malattia che deve tenere sotto controllo quotidianamente. “Devo sempre tenere a bada il buono, il brutto e il cattivo che mi accompagnano, ossia il Parkinson, il diabete e la cecità. Non sono malattie facili da accettare: sono compagni di viaggio fastidiosi, a volte perdo la pazienza, ma tengo sempre in tasca un sorriso, per tirarlo fuori quando serve. Anche la fede mi è di sostegno: sono sempre stato credente”.

VINCENZO MOLLICA E IL RAPPORTO CON FIORELLO

Vincenzo Mollica tornerà davvero in tv? Per il momento le offerte ci sono, ma il giornalista le starebbe valutando con attenzione prima di decidere. All’interno del mondo della televisione, Mollica è amatissimo da colleghi e personaggi famosi. Tra i tanti, il giornalista ha un rapporto speciale con Fiorello che lo ha voluto al proprio fianco anche per l’avventura di Viva Raiplay. Un rapporto unico quello che c’è tra Mollica e Fiorello, basato sul rispetto e sull’affetto sincero. “Fiorello ha carta bianca con me, gli lascio fare tutto quello che vuole. D’altronde di fronte a un artista geniale come lui, ci si consegna in segno di resa: è il comportamento più giusto. Fiorello è straordinario, quando inizia un progetto nasce sempre qualcosa di bello”, ha spiegato a Libero il giornalista.





