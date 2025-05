Vincenzo Mollica, volto noto del giornalismo culturale italiano, si svela con profonda sincerità in un’intervista rilasciata a Avvenire; alle prese con il Parkinson e la cecità – che definisce con ironia “mister e signora” – non perde mai il filo della speranza e ricorda come Andrea Camilleri, prima di morire, lo esortava ad aggrapparsi alle cose belle nei momenti più bui e a tenere sempre pronto un sorriso in tasca, trasformando così una battaglia personale in una lezione per chiunque.

La vita di Vincenzo Mollica, contraddistinta da incontri straordinari e passioni intense, è un quadro di ricordi che la memoria – nonostante la sofferenza – continua a colorare con nitidezza, dalle avventure con Poldo Sbaffini – personaggio surreale dei fumetti – ai pomeriggi romani in compagnia di Federico Fellini che, per stimolare l’appetito della figlia Caterina, disegnava principesse su semplici tovaglioli di carta; in Rai dal 1980, Vincenzo Mollica ha costruito la sua carriera su passione, curiosità e fatica, eredità dei maestri Biagi, Rossi e Fava e crede fermamente che il cronista debba raccontare solo ciò che ama, utilizzando l’ironia come scudo protettivo contro la mediocrità, ricordando con gratitudine l’agenda di Lello Bersani, prezioso dono che gli spalancò le porte dei divi hollywoodiani.

Ma il cuore dell’universo di Vincenzo Mollica è Rosamaria, compagna di vita dal lontano 1973 e con lei, in sella a una Vespa arancione, conquistavano il mondo armati di un semplice panino e una birra, senza di lei – ammette con tenerezza – oggi non sarebbe qui; un amore che nel 2027 taglierà il traguardo dei 50 anni, reso saldo da complicità e sfide comuni, come quelle affrontate accanto a Fellini, da lui considerato il Dante del cinema, e a Giulietta Masina, la cui Gelsomina ne La strada ha ispirato addirittura Papa Francesco.

Vincenzo Mollica tra fumetti, musica e poesia: il rifugio di un sognatore che non smette di guardare oltre

Il legame con l’arte rappresenta per Vincenzo Mollica un ossigeno essenziale: dalle tavole di Andrea Pazienza – da lui elevato a Michelangelo del fumetto – alle note di Francesco De Gregori, che nella sua sensibilità si trasformano in autentiche preghiere laiche, confessando come Santa Lucia sia diventata una vera colonna sonora dell’anima, mentre ricorda con emozione il videoclip artigianale de La donna cannone, nato dall’unione di frammenti di Charlot e disegni di Chagall, premiato quasi per caso alla Mostra di Venezia.

E poi c’è Roberto Benigni, che Vincenzo Mollica considera un poeta della vita, con cui condivide la preziosa eredità felliniana e se per Benigni collaborare con Federico equivaleva a lavorare fianco a fianco con san Giuseppe, per Mollica ogni incontro con Roberto si traduce in un’opportunità di crescita personale e – anche nell’oscurità – la curiosità rimane la sua fedele compagna; attende con impazienza il docufilm su Fellini curato dalla figlia Caterina, considerandosi uno spettatore curioso di un progetto che ha volutamente scelto di non influenzare.

E mentre fa suo il pensiero di Paolo Conte sulla vita che continua anche con una semplice minestrina, sorride ripensando a Fiorello che lo ha trasformato in un simpatico pupazzo televisivo per Viva Rai 2, per lui, Rosario incarna il genio dell’allegria, autore del dono di un Telegattino di cui va particolarmente fiero; oggi – circondato da libri amati e dischi vintage – Vincenzo Mollica non sente il bisogno di cercare autobiografie ma preferisce – piuttosto – riempire le pagine bianche con i propri ricordi prima che possano svanire, rimanendo saldamente convinto che finché avrà quel sorriso in tasca, anche il buio più profondo potrà essere illuminato.