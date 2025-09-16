Vincenzo Mollica ha scoperto all'età di sette anni che sarebbe diventato cieco, perché il giornalista ha perso la vista.

Vincenzo Mollica è uno dei giornalisti più noti e apprezzati, grazie al suo talento si è fatto sempre più spazio nel mondo della televisione conquistando un’incredibile notorietà. È approdato in Rai nel 1980 e nel corso della sua carriera ha intervistato importanti personaggi del mondo dello spettacolo. La sua vita non è stata certo semplice, a causa di una malattia da anni non vede più. In varie intervista ha rivelato che ha scoperto all’età di 7 anni che sarebbe diventato cieco, i suoi genitori lo avevano portato a fare una visita perché avevano notato che c’era qualcosa che non andava nell’occhio sinistro.

Alcune patologie degenerative della vista come glaucoma, uveite e iridociclite plastica lo hanno reso quasi cieco. Lui quando ha scoperto che avrebbe perso la vista ha iniziato ad imparare a memoria le strade e tutto ciò che lo circondava, amava scrivere gli articoli a mano ma ora che non può più farlo li compone nella sua testa.

Oltre alla cecità anche il Parkinson, Vincenzo Mollica affronta le malattie con il sorriso

In una passata intervista il noto giornalista, critico e conduttore radiofonico ha ammesso che gli manca vedere il volto di sua moglie Rosa Maria e quello della figlia Caterina. Loro lo hanno sempre sostenuto e gli hanno dato la forza di affrontare ogni difficoltà. Da tempo si è ritrovato a fare i conti anche con il Parkinson, lui ha fatto sapere che cerca di convivere con queste malattie vivendo alcune giornate più nere e altre più luminose.

Vincenzo Mollica ha fatto sapere che cerca di avere sempre pronto un sorriso perché rappresenta per lui la speranza. In una passata intervista ha anche detto che se avesse la possibilità di vedere di nuovo per due ore lui vorrebbe vedere subito il volto della moglie e quella della figlia, considera entrambe la benedizione più grande della sua vita.