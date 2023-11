Vincenzo Mollica, la malattia e chi è la moglie Rosa Maria/ “Ha grande pazienza a stare con me”

Vincenzo Mollica torna da Fabio Fazio, stavolta sul Nove, dove si è trasferito Che tempo che fa. Per il giornalista sarà una serata di grande emozioni, ma potrebbe essere anche l’occasione per parlare delle sue condizioni di salute e della malattia. L’ex Rai è da anni gravemente malato. In un’intervista al Corriere della Sera ammise di essere ormai del tutto cieco, ma deve fare anche i conti col morbo di Parkinson, diabete e glaucoma. «Non vedo più, ma so immaginare», aveva provato a rassicurare. Ma è sempre stato anche molto ironico riguardo la sua malattia, anzi le sue patologie: «Sono amici non graditi, ma cerco di andarci d’accordo ogni giorno mettendo davanti a me la speranza e l’ironia».

Vincenzo Mollica "Fellini mi ha fatto capire che ero già cieco"/ "Alle giornate nere rispondo col sorriso"

Ma Vincenzo Mollica aveva parlato proprio da Fabio Fazio di aver perso quasi completamente la vista e di aver visto peggiorare la situazione negli ultimi tempi a causa di una malattia in particolare, il morbo di Parkinson. «Non mi faccio mancare nulla». Al suo fianco c’è sempre stata la moglie Rosa Maria, da cui il giornalista ha avuto una figlia, Caterina.

Vincenzo Mollica: "Sto bene, si va avanti"/ "Il compleanno festeggiato da Fiorello…"

VINCENZO MOLLICA, DALLA MALATTIA ALLA MOGLIE ROSA MARIA

Vincenzo Mollica è sposato con la moglie Rosa Maria, detta anche Rosemarie, dal 1977. A Domenica In aveva raccontato di averla incontrata cinquant’anni prima, dopo un concerto di Giorgio Gaber. «Quando siamo andati ad incontrarlo glielo dissi e lui disse: “Si vede che le mie canzoni sono servite a qualcosa”», svelò raccontando questo aneddoto. Proprio in merito al fatto che stanno insieme da tanto tempo, Vincenzo Mollica aggiunse: «Stiamo insieme da 50 anni ed ha avuto la pazienza di stare con me e di darmi il regalo più bello, nostra figlia».

VINCENZO MOLLICA, MALATTIA: PARKINSON, DIABETE E GLAUCOMA/ "Uno schermo nero..."

La coppia ha avuto una figlia, Caterina, rimasta anche lei lontano dai riflettori. «Sono la festa migliore che mi potesse capitare», disse al Corriere della Sera in occasione della festa dei suoi 70 anni con Fiorello. Rosa Maria è al fianco del marito in salute e malattia, anzi da quando il giornalista è diventato quasi cieco, è diventata anche la sua guida: «Non ho smesso di andare al cinema: le scene in cui non parlano me le spiega mia moglie», spiegò a Vanity Fair.











© RIPRODUZIONE RISERVATA