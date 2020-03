Vincenzo Mollica/ “L’idea del pupazzo è nata dal genio di Fiorello” (Viva Raiplay!)

Vincenzo Mollica è uno dei protagonisti di Viva RaiPlay!, lo show evento di Fiorello trasmesso in esclusiva in prima serata su Rai1. Dopo la messa in onda sulla piattaforma streaming di “mamma Rai”, il varietà campione d’ascolti dell’anno viene proposto ai telespettatori con una sorta de “il meglio di”, ossia i momenti più belli e divertenti che tanto hanno fatto divertire il pubblico online (e non solo). Accanto allo showman siciliano ci sarà anche il giornalista e critico musicale che lo scorso 29 febbraio è andato in pensione dopo 40 anni di onorata carriera in Rai. Un ruolo che Mollica ha accettato subito con grandissimo entusiasmo come ha raccontato dalle pagine di Tv Sorrisi e Canzoni: “se Fiorello mi chiama e dice: ‘Ho un’idea’ io rispondo ‘sì’ prima ancora che me la spieghi. Fiducia totale. Perché lui è uno dei pochi che ha capito il vero segreto dell’arte televisiva: inventarsi ogni giorno qualcosa di nuovo. Fiorello non si ripete mai e quando vorrebbero costringerlo (per andare sul sicuro) svicola”.

Vincenzo Mollica e il pupazzo di Viva Raiplay!

Vincenzo Mollica è presente in Viva Raiplay! sotto forma di pupazzo; un personaggio nato dalla mente geniale di Fiorello come ha raccontato lo stesso giornalista di Raiuno. “Nasce tutto dal genio di Fiorello. Io mi sono limitato a dargli la mia voce. Con gioia” ha precisato Mollica che ha poi proseguito confermando che la voce del pupazzo è la sua, mentre le battute sono opera di Fiorello. “La voce è la mia” – ha confermato il giornalista – “ovviamente, trattandosi di un pupazzo, esagero i toni e faccio un po’ la parodia di me stesso. Diciamo che Fiorello ha tirato fuori la mia anima trap-rock, che finora era rimasta un po’ in ombra”. Se la voce è la sua non è lo stesso per le battute come ha precisato lo stesso Mollica: “Le battute? Tutta farina di Rosario. Quando mi alzo trovo già i suoi messaggini whatsapp con le frasi da recitare, lui si sveglia molto prima di me. Io poi le registro negli studi di Saxa Rubra e lui si ‘sincronizza’ col pupazzo come fosse in un cartone animato”.

Vincenzo Mollica va in pensione: il saluto alla Rai

Dopo 40 anni di lavoro in Rai, Vincenzo Mollica è andato in pensione. Un saluto che si è trasformato in una grandissima festa negli studi di Domenica In da Mara Venier con il giornalista di spettacolo e storico volto che ha parlando del rapporto con l’azienda ha detto: “come e è stato stare 40 anni in Rai? È stato semplice. Mi è sempre piaciuta l’idea del Servizio Pubblico e me la sono portata sempre dentro”. Il giornalista ha poi raccontato cosa ha significato il Tg1 per lui: “è diventato un sentimento: prima veniva la mia famiglia, poi il mio lavoro. Ho sempre considerato importanti le persone e non le casacche che vestivano, di cui non mi è mai importato nulla. Per me sono state importanti tutte le persone che hanno lavorato al Tg1: la nostra redazione, tutti gli impiegati, gli operatori, i tecnici, i documentatori, gli assistenti, tutta la mia redazione di Cultura e Spettacolo che ho visto nascere. Sono state tutte persone, più che personaggi o casacche politiche indossate”.



