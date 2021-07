Vincenzo Mollica “Raffaella Carrà? Amicizia lunga 40 anni”/ “Ironia imbattibile”

Un bellissimo ricordo quello che Vincenzo Mollica regala di Raffaella Carrà in diretta a Unomattina Estate. Intervenuto in collegamento, il celebre giornalista ha raccontato di aver vissuto tante avventure televisive insieme alla conduttrice: “La nostra è un’amicizia che è durata 40 anni. – ha spiegato – La ricordo come una grande artista e una grande persona che ci lascia una lezione importantissima di stile e di educazione, per questo era così amata dagli italiani. Grazia, educazione, generosità, una simpatia irresistibile, una capacità di entrare nel cuore nelle persone, un’empatia straordinaria che ha dimostrato in tante occasioni.” Solo complimenti per Raffaella Carrà, che Vincenzo Mollica ha avuto occasione di intervistare più di una volta e ognuna di queste la ricorda oggi con gioia, in modo molto speciale.

SETTE EROICHE CAROGNE/ Su Rete 4 il film con Raffaella Carrà con musiche di Lavagnino

Vincenzo Mollica ricorda Raffaella Carrà: “Ironia imbattibile”

Su Rai 1, Mollica infatti ha ricordato: “Indimenticabili tutte le volte che l’ho intervistata, cominciando dalla prima. La prima volta che l’ho intervistata lei faceva un programma che si chiamava ‘Raffaella’ e fu uno show che cambiò le regole della televisione. Era un programma di Boncompagni e Japino. Da quel momento capii che l’ironia che aveva era imbattibile. Poi ho vissuto con lei tutti i collegamenti di Sanremo, Carramba!, Forte forte forte…” Infine ha ricordato di un bellissimo disco fatto per Natale e uscito solo pochi anni fa, nel 2018, in cui “Raffaella canta anche l’Halleluja, un brano che era perfetto per lei”, ha ammesso il giornalista.

LEGGI ANCHE:

Italia-Spagna omaggio a Raffaella Carrà/ Video, 'A far l'amore comincia tu' suonata prima del matchGianni Boncompagni, ex compagno Raffaella Carrà/ "Era la mia spalla, come un babbo"

© RIPRODUZIONE RISERVATA