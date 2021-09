Vincenzo Mollica “Raffaella Carrà? Pochi sapevano del suo tumore”/ “Lotta silenziosa”

Un toccante e sincero ricordo quello di Raffaella Carrà fatto da Vincenzo Mollica nel corso dell’ultima puntata di a Domenica In. L’artista, scomparsa lo scorso 5 luglio a 78 anni, era un’amica per Vincenzo ed è per questo che tanti sono gli aneddoti da lui raccontati. “Per lei c’erano due cose, nella vita, molto più importanti di tutte le altre”, ha esordito Mollica, ricordando che: “In quell’occasione mi disse che per lei erano importanti la salute e la libertà, Raffaella era un essere unico, chiunque l’abbia incontrata non potrà mai dimenticarla perché il suo sorriso apriva un sipario, era una meraviglia”.

Da tempo la Carrà stava combattendo contro una malattia, Mollica ha infatti sottolineato il silenzio della conduttrice su questa delicata situazione: “Significativo, e commovente, il fatto che proprio sui suoi gravi problemi di salute la Carrà abbia tenuto tutti all’oscuro. Da mesi lottava con una grave forma di tumore ai polmoni, poi risultato fatale, ma nessuno tranne pochissimi e fidatissimi tra familiari e amici più intimi, ne era a conoscenza”.

Vincenzo Mollica ricorda l’ultimo incontro con Raffaella Carrà

Vincenzo Mollica ha ricordato poi l’ultimo incontro con Raffaella Carrà: “L’ultima volta che l’ho incontrata fu nel 2018, in occasione dell’uscita di un suo disco con canzoni di Natale, dopo tanti anni voleva dedicare un lavoro ai bambini e ai ragazzi”. Lo storico volto della Rai ha quindi ricordato che Raffaella “Mi disse delle cose bellissime, una su tutte: ‘Mi dicono che sono una signora no, ma faccio un programma solo se è una vera sfida e lì ci metto tutta me stessa’. Era di una precisione pazzesca, passammo un pomeriggio insieme bellissimo, in quel disco cantava brani molto importanti. Raffaella era molto spiritosa, simpatica, autoironica: era unica”. Una cosa di cui tutta l’Italia, e non solo, si è d’altronde accorta.

