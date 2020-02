Vincenzo Mollica/ Sulla malattia: “Glaucoma e Parkinson mi fanno sentire come…”

Quella di stasera è una serata speciale del Festival di Sanremo 2020 non solo perché è quella finale, ma anche perché è l’ultima per Vincenzo Mollica da inviato del Tg1. Il giornalista va in pensione dopo la breve proroga concessa dalla Rai, quindi la 70esima edizione della kermesse è anche l’ultima per lui. Non a caso ieri è stato omaggiato dall’Ariston con una standing ovation, poi “la rockstar del Tg1” – così come lo ha definito Vasco Rossi – ha salutato i suoi colleghi in sala stampa. Accolto da lunghi applausi e il coro “Vincenzo, Vincenzo”, ha tenuto un discorso toccante e non privo di autoironia. «Come dice Rosario, mi sono amminchiulutu. Con quel po’ di vista che mi è rimasta, cioè niente, vi posso dire con grande franchezza che me la cavo discretamente e mi tolgo dalle scatole perché vado in pensione», ha raccontato ai colleghi. Nel suo discorso Vincenzo Mollica ha fatto riferimento dunque alla sua malattia: il giornalista infatti è quasi cieco e ha il morbo di Parkinson, oltre a soffrire di diabete.

VINCENZO MOLLICA SULLA MALATTIA: GLAUCOMA E PARKINSON…

Vincenzo Mollica ha parlato delle sue malattie come di “compagne di viaggio”. E infatti il giornalista, che ne ha parlato liberamente come poche volte è accaduto, ha definito «mister Glaucoma un figlio di mignotta», mentre «mister Parkinson mi rende come una canzone di Celentano anni Sessanta». Ma nonostante ciò va avanti per la sua strada: «Me la cavo», ha aggiunto Mollica. Poi è passato ai ringraziamenti: «Fare il cronista è il mio mestiere, il Tg1 è la mia casa e ringrazio tutti voi. Omerico non fui mai non per mancanza di poesia ma per mancanza di diottria». Il giornalista Rai ha poi condiviso una delle regole della sua vita con i suoi colleghi, gliel’ha insegnata Federico Fellini. «“Vincenzo, non sbagliare mai il tempo di un addio o di un vaffanculo, neanche di un secondo che ti si può ritorcere contro”. Aveva ragione». E subito è stato applaudito calorosamente dai colleghi presenti in sala stampa. Ironico e intenso come sempre, Vincenzo Mollica ha lasciato ancora una volta il segno.





