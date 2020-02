Vincenzo Mollica/ Video: commozione sul balconcino, Mika “il Festival sei anche tu!”

Alla vigilia della quarta serata del Festival di Sanremo 2020, sarà anche oggi Vincenzo Mollica, inviato del Tg1, a tenerci compagnia dal consueto balconcino dell’Ariston con le interviste ai personaggi che saranno oggi ospiti della kermesse ed il commento della serata precedente. Ieri sera è stato suo ospite Mika, prima dell’esibizione che ha regalato nel corso della kermesse, oltre al lancio dell’ospitata di Roberto Benigni ed all’inchiesta con i Big che hanno tentato di definire questo importante settantesimo Festival della canzone italiana. Ad aprire il balconcino di ieri sera è stato Amadeus che ha fatto incetta di complimenti per via degli ascolti registrati. Ieri Mollica ha ricordato come il suo sia un Festival nel quale si respira forte il sentimento di amicizia, anche grazie alla presenza di Fiorello: “Grandissimo Rosario Fiorello che insieme a te dà anche un segno di bella amicizia che si respira da questo Festival”, ha asserito. Spazio poi a Mika che è riuscito nell’intento di far cantare Mollica sulle note di Via con me di Paolo Conte: “Guarda: per la prima volta, finalmente, sei riuscito a cantare a Sanremo. Il Festival sei anche tu”, ha commentato Mika.

VINCENZO MOLLICA SUL BALCONCINO TRA COMMOZIONE E APPLAUSI

Vincenzo Mollica si è detto molto emozionato della presenza di Mika sul celebre balconcino. Prima di essere convinto a cantare con lui, il giornalista ha usato il suo consueto linguaggio gentile e cortese per replicare a Mika: “No, non sono il Festival, sono una semplice mollica, una briciola”. Il pubblico lo ha applaudito con grande commozione mentre intonava l’inizio della canzone di Conte. A stringere la mano, seppur tremante, all’inviato del Tg1 colpito dal morbo di Parkinson, sono state anche le due vallette della serata di ieri, Alketa Vejsiu e Georgina Rodriguez. Cosa lo attenderà questa sera? Intanto sui canali social del Tg1 hanno notevolmente apprezzato l’atteggiamento di Mika nei confronti del grande giornalista, alla vigilia del suo pensionamento che corrisponderà con l’addio dalle scene televisive. “Da sottolineare come il mitico Mika con il suo “savoir-faire” abbia altresì omaggiato Vincenzo che stimo e ammiro alla luce dell’esperienza maturata anche in tanti anni al “Festival di Sanremo”. Complimenti. Peccato che si tratti della sua ultima edizione”, ha commentato un utente, mentre a prendere piede in queste serate è soprattutto l’hashtag #BalconcinoMollica, che resterà tale anche nelle edizioni a venire.





