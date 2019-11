Vincenzo Montella esonerato?/ Fiorentina in crisi: Gattuso in pole per la panchina

Poteva essere la partita della svolta, invece la Fiorentina ha perso contro il Lecce e Vincenzo Montella potrebbe essere esonerato. L’esperto di calciomercato di Sky Gianluca Di Marzio ha affermato che l’allenatore viola rischia seriamente il posto. Sono tre le sconfitte consecutive rimediate dalla squadra: Cagliari, Hellas Verona e Lecce le squadre che hanno battuto la Fiorentina nelle ultime uscite. Sfide non impossibili per i giocatori di Vincenzo Montella. Ora il club toscano potrebbe decidere di sollevare il tecnico dall’incarico ed esonerarlo. E su chi potrebbero puntare per il proseguo della stagione? Stando a quanto riportato dunque a Sky Saturday Night, in pole position come eventuale sostituto al momento ci sarebbe Gennaro Gattuso. È senza dubbio curioso il fatto che fu proprio “Ringhio” Gattuso a sostituire Vincenzo Montella sulla panchina del Milan. Ora rischia di accadere la stessa cosa con la Fiorentina.

FIORENTINA, MONTELLA ESONERATO? GATTUSO IN POLE

Più che viola ora la Fiorentina è nera. La squadra di Vincenzo Montella è uscita dal campo con i fischi dei propri tifosi e sotto lo sguardo sorpreso del presidente Rocco Commisso, il quale auspicava di festeggiare diversamente il suo 70esimo compleanno. Con la terza sconfitta di fila la Fiorentina ora è all’undicesimo posto in classifica e a nove punti dalla zona Europa. Questa crisi inevitabilmente mette in bilico l’allenatore, che era stato confermato a più riprese da Commisso e dalla dirigenza anche negli ultimi giorni. Ma l’allarme è rosso: l’allenatore di Pomigliano d’Arco non è riuscito a dare la scossa. E così l’ex allenatore del Milan Gennaro Gattuso torna d’attualità. “Ringhio” infatti è un “vecchio pallino” del patron. nei mesi scorsi avrebbe rifiutato la panchina del Genoa proprio in attesa della chiamata di un società con un progetto affascinante. E questo potrebbe essere il caso della Fiorentina, a patto che Montella venga esonerato.

