Vincenzo Montella, marito di Rachele di Fiore/ “Colpo di fulmine? No, tra noi..”

Rachele di Fiore è la bella moglie di Vincenzo Montella, ex calciatore ed ex allenatore, tra le altre, anche della Fiorentina. Il suo record in Toscana è stato negativo, non solo per via dei risultati che poi hanno portato all’esonero nello scorso anno, ma anche per via del suo carattere sempre fumantino che gli è costato un cartellino giallo. Per il resto non c’è di certo bisogno di presentazioni quando si parla di lui, una vita dedicata al calcio prima come giocatore, il famoso aeroplanino ha fatto la sua storia, e poi in panchina con risultati tra alti e bassi, e in amore? Vincenzo Montella è legato ormai da anni alla bella Rachele di Fiore, i due si sono felicemente sposati il 15 agosto del 2010, e dal loro amore sono nati due figli, Maddalena ed Emanuele. Ma cosa li lega? La stessa Rachele di Fiore ha raccontato del loro primo incontro in discoteca e di come abbiano passato questa serata, fino a tarda notte, a ballare e poi a mangiare un panino e delle patatine ma senza essere travolti subito da farfalle nello stomaco e amore.

VINCENZO MONTELLA, MARITO DI RACHELE DI FIORE

Vincenzo Montella è riuscito a conquistare la sua amata moglie solo in seguito quando un giorno, almeno a suo dire, le “ha aperto la portiera della macchina e l’ha aiutata ad indossare il cappotto”, piccoli gesti che le hanno fatto capire che persona speciale fosse. Da allora sono ormai passati più di dieci anni e i due sono ancora felici e contenti. Quale sarà il trucco di una lunga storia d’amore felice? Forse la loro apertura. Tra di loro non c’è gelosia, sono una coppia molto aperta tanto che passano le vacanze natalizie separati, o almeno lo facevano un tempo, pronti a tornare ognuno dalla propria famiglia. Cosa racconterà oggi la Di Fiore sul calciatore?



