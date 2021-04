Vincenzo Nibali, frattura del radio: Giro d’Italia a rischio/ “Farò l’impossibile…”

Frattura al braccio e Giro d’Italia 2021 a forte rischio per Vincenzo Nibali. Il corridore siciliano oggi è scivolato in allenamento, battendo violentemente la mano destra a terra. Il capitano della Trek Segafredo è stato subito trasportato all’ospedale di Lugano per gli accertamenti clinici. Radiografia e Tac hanno evidenziato la frattura composta del radio del braccio destro, all’altezza del polso. Dunque, lo staff medico del team, in accordo con il ciclista 36enne, ha deciso per un immediato intervento chirurgico di osteosintesi, in programma già nella giornata di domani, per ridurre la frattura. Solo dopo l’operazione potranno essere chiari i tempi di recupero, in virtù della gravità della frattura riportata.

Stando a quanto riportato da La Stampa, appare molto difficile che Vincenzo Nibali riesca a riprendersi in tempo per il Giro d’Italia 2021, che comincerà tra 24 giorni da Torino e si concluderà il 30 maggio a Milano. Un’altra battuta d’arresto, ancor più grave se si tiene conto del fatto che il corridore siciliano ha 36 anni.

NIBALI “FARÒ DI TUTTO PER ESSERCI AL GIRO”

“Non conosco la gravità della frattura, ma temo che la sua partecipazione al Giro diventi molto problematica”, il commento del ct azzurro Davide Cassani. Anche lui è scettico riguardo la possibilità che Vincenzo Nibali riesca a riprendersi dalla frattura in tempo per il Giro d’Italia 2021. “Invece c’è tutto il tempo per pensare alle Olimpiadi”, ha aggiunto Cassani che nell’occasione gli ha fatto anche un grande in bocca al lupo. La prova in linea di Tokyo, in programma il 24 luglio, era del resto l’obiettivo principale di questa stagione per Vincenzo Nibali, che può rispettarlo. Se comunque lo “Squalo” riuscisse a partecipare al Giro d’Italia 2021, diventerebbe azzardato inserirlo tra i possibili candidati alla vittoria finale.

“Faccio fatica a trovare le parole per descrivere l’enorme dolore che provo. Ma questo è il verdetto che devo accettare. Domani mi opererò e poi inizierò il difficile percorso per cercare di essere al via del Giro. Questo è l’obiettivo e farò l’impossibile per centrarlo”, ha scritto invece Vincenzo Nibali su Twitter, pubblicando una foto col braccio fratturato.

I am struggling to find the words to describe the huge sorrow I feel. But this is the verdict I have to accept.⁰Tomorrow I’ll have surgery and then I’ll start the difficult path to try to be at the start of the Giro. This is the goal and I will do the impossible to hit it 💪🦈 pic.twitter.com/d3NUMpAF1H — Vincenzo Nibali (@vincenzonibali) April 14, 2021





