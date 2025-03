Ex modella, conduttrice più che apprezzata e da oltre 10 anni iscritta all’albo dei giornalisti; il talento di Daniela Ferolla è polivalente e ampiamente noto agli appassionati del mondo dello spettacolo. Oggi sarà ospite nel salotto di Caterina Balivo a La Volta Buona e oltre a passare in rassegna la sua carriera potrebbe regalare qualche curiosità in più anche in merito alla sua vita privata e in particolare sul rapporto con il marito Vincenzo Novari.

Vincenzo Novari, marito di Daniela Ferolla/ Il matrimonio dopo vent'anni di amore: "Emozionante"

Daniela Ferolla non ama raccontarsi nel merito delle sue vicende private; la priorità è sempre stata quella di separare esposizione mediatica dovuta alla professione e aspetti che riguardano la quotidianità. In rare occasioni, tra social e interviste, ha comunque accennato all’amore trionfante che la accompagna da oltre vent’anni, scandito dal rapporto con il marito Vincenzo Novari. Una liaison iniziata agli albori degli anni duemila, precisamente nel 2004. Da allora tanti anni di fidanzamento e il matrimonio arrivato ‘solo’ nel 2024, dunque lo scorso anno: “Una favola”, la giornalista descriveva così sui social quel lieto giorno.

Vincenzo Novari, marito di Daniela Ferolla: il figlio Giulio nato da un matrimonio precedente

Ma chi è Vincenzo Novari, marito di Daniela Ferolla? Anche lui discreto come la giornalista e soprattutto lontano dal mondo dello spettacolo. La sua professione non riguarda infatti la luce dei riflettori; è infatti un affermato e stimato manager e imprenditore. Nel tempo, a proposito della coppia, si è accennato anche alla differenza d’età – 25 anni – che come testimoniato dalla longevità del loro rapporto non è mai stata un problema. Il marito di Daniela Ferolla ha oggi 66 anni, 25 in più della giornalista che ne ha invece 41. Quando c’è l’amore, non esistono vincoli anagrafici.

Sulla vita privata di Vincenzo Novari – marito di Daniela Ferolla – non si hanno particolari informazioni; sappiamo che con la giornalista ha compiuto per la seconda volta il grande passo del matrimonio. Dalle nozze precedenti ha avuto anche un figlio, Giulio; la coppia nel corso di questi anni non ha però avuto altri figli.