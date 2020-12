VINCENZO NOVARI, FIDANZATO DANIELA FEROLLA/ L’ad delle Olimpiadi Milano-Cortina 2026

Daniela Ferolla ospite di Serena Bortone a “Oggi è un altro giorno“: molto probabile, dunque, che si parli anche del suo fidanzato Vincenzo Novari, l’uomo al quale la conduttrice di Linea Verde è ormai legata da più di 16 anni. Tra la presentatrice e il proprio compagno, noto per essere stato nominato di recente amministratore delegato del Comitato organizzativo di Milano-Cortina 2026, c’è una grossa differenza d’età. Il manager è infatti 25 anni più grande della Ferolla: i due si sono messi insieme nel 2004, quando la ragazza aveva soltanto 20 anni, ma il loro amore è riuscito fino ad oggi a superare le difficoltà insite in un rapporto che deve contemperare le diverse esigenze che caratterizzano le tappe della vita. Prima di essere scelto come guida del Comitato organizzativo delle Olimpiadi Invernali che si disputeranno a Milano e a Cortina dal 6 al 22 febbraio 2026 , Vincenzo Novari poteva vantare comunque un curriculum di primo livello: l’esperienza più prestigiosa era probabilmente quella che lo ha visto ricoprire il ruolo di amministratore delegato di 3 Italia dal 2001 al 2016. Intervenuto nel 2014 alla Leopolda 5 organizzata da Matteo Renzi spiegò come, alla vigilia del bando dell’assegnazione delle licenze UMTS, riuscì in seguito ad un viaggio ad Hong Kong a trovare in CK Hutchison il finanziatore disposto a sborsare 5 miliardi di euro dando così il via a 3 Italia.

VINCENZO NOVARI, FIDANZATO DANIELA FEROLLA

Genovese, classe 1959, Vincenzo Novari ha letteralmente rubato il cuore di Daniela Ferolla, che non manca di condividere sui social momenti di vita quotidiana insieme al top manager. Ne è un esempio il messaggio che la presentatrice ha voluto scrivere quando la nomina di Novari ad amministratore delegato del Comitato organizzativo delle Olimpiadi invernali del 2026 è diventata realtà: “Complimenti amore mio! Sono sicura che come ogni cosa che fai ci metterai tutta la forza, la passione e la determinazione che hai… Da sempre desideravi di fare le Olimpiadi e adesso addirittura le organizzi! La vita riserva sempre qualcosa di meraviglioso a persone meravigliose come te. In bocca al lupo per questa nuova incredibile sfida!!! Evviva la nostra Italia! Evviva lo sport!“. L’ultima volta che Daniela Ferolla è intervenuta su Instagram per parlare di Vincenzo Novari è stata un mese e mezzo fa, in occasione dell’anniversario della coppia. Per celebrare quell’importante ricorrenza, la presentatrice ha scritto a margine di una foto che li ritraeva insieme, felici, in barca: “Buon anniversario amore mio! Il tempo insieme a te vola… sei una forza della natura e anche quando fuori piove con te c’è sempre il sole!“.



