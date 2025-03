Dopo venti anni di amore, Daniela Ferolla ha sposato Vincenzo Novari, il compagno al quale era legata dall’ottobre del 2004. I due stanno insieme da quando lei era una ragazzina: aveva vent’anni quando si sono conosciuti e innamorati mentre lui ne aveva 25 in più di lei. Vincenzo, manager de L’Oreal e di Saiwa, ha una carriera importante alle spalle e allo stesso modo una vita ricca: ha anche un figlio di nome Giulio. I due si sono legati nel 2004 e nonostante la differenza di età, il loro amore è proseguito a grandi vele per tutti questi anni, fino alla decisione di sposarsi nel 2024. Tra il marito di Daniela Ferolla e la splendida conduttrice è stato amore a prima vista: un colpo di fulmine che li ha portati a legarsi in maniera indissolubile in un amore che più avanti li ha portati a giurarsi amore eterno.

Quando si sono conosciuti, Daniela Ferolla aveva appena venti anni mentre lui ne aveva 25 anni. Una grande differenza di età, dunque, che però per i due non è stata un problema. I due si sono detti “sì” a Roma, al Castello di Tor Crescenza. La cerimonia, intima, ha visto partecipare solo gli amici più stretti della coppia. La coppia non ha figli in comune. Nel 2018 l’ex Miss Italia, parlando proprio della maternità possibile, ha rivelato: In questo momento è un po’ difficile, sono sempre in giro. Ci vorrebbe un programma in studio”. Sono passati sette anni e Daniela Ferolla sembra non aver cambiato idea, decidendo dunque di non mettere al mondo alcun bambino.

Vincenzo Novari, marito di Daniela Ferolla: così è arrivata la proposta

Vincenzo Novari, il marito di Daniela Ferolla, le ha chiesto di sposarla in un momento molto intimo che ha profondamente emozionato la conduttrice di Unomattina: “Ad un certo punto senti il bisogno di fortificare di più il rapporto. La proposta è arrivata a Natale e Vincenzo, pur non avendo proferito parola, me l’ha fatto capire con l’anello“. Per Daniela è stato un momento davvero emozionante e romantico.