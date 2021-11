Vincenzo Palumbo, la moglie: “Deve pagare”/ “Chiedo perdono, ma non lo abbandono”

Vincenzo Palumbo è l’autotrasportatore di 53 anni che ha ucciso con undici colpi di pistola i cugini Giuseppe Fusella e Tullio Pagliara, poiché “scambiati per ladri”, secondo la sua versione dei fatti. L’accaduto, verificatosi a Ercolano, in provincia di Napoli, ha inevitabilmente scosso l’Italia intera, dal momento che i due ragazzi, come ricostruito dagli inquirenti, si trovavano a bordo della loro Fiat Panda di fronte all’abitazione dell’uomo perché il navigatore dello smartphone di uno dei due avrebbe fatto sbagliare loro strada.

Le ricostruzioni dicono che il doppio omicidio è stato commesso a mezzanotte e 28, quando Palumbo, uscito sul terrazzo di casa con in mano la propria arma da fuoco, ha esploso i proiettili dall’alto verso il basso, in una posizione “privilegiata” e “con il chiaro intento di uccidere”, come ha scritto il Gip nei documenti ufficiali di questa triste pagina di cronaca. Ieri sera, le telecamere di “Zona Bianca” hanno raggiunto la moglie di Palumbo, che ha voluto rilasciare alcune dichiarazioni su questo delitto.

VINCENZO PALUMBO, LA MOGLIE: “NON ABBANDONO MIO MARITO, ERA SEMPRE CALMO…”

La donna, scoppiata in lacrime nella porzione finale dell’intervista, ha affermato quanto segue: “Chiedo perdono, sono vicina al loro dolore e chiedo perdono come mamma. Mio marito Vincenzo Palumbo non doveva fare quello che ha fatto… Purtroppo adesso dovrà pagare con la giustizia. Ha fatto una cosa che non doveva fare e io chiedo tanto perdono, anche da parte di mia figlia. Non avrei mai immaginato che potesse fare una cosa così”.

Un vero e proprio dramma di cui la moglie di Palumbo non aveva il benché minimo sentore, come riferito da lei stessa: “Mio marito era tranquillo di solito, anche con me, con nostra figlia. Era sempre calmo. Quella sera abbiamo mangiato, abbiamo scherzato, poi lui ha giocato con la figlia, loro scherzavano sempre, c’era un bel rapporto tra loro due. Insomma, abbiamo fatto una cena normale, era tutto tranquillo. Ora lui deve pagare, ma io non lo abbandono… Chiedo perdono alla famiglia delle vittime”.

