Vincenzo, papà Giucas Casella/ Piange e lo ricorda al GF Vip: “Morto 22 anni fa ma…”

Alfonso Signorini regala a Giucas Casella un momento molto toccante. Dopo averlo chiamato in stanza led, mostra al concorrente un video di suo padre Vincenzo. L’uomo, nel filmato risalente a molti anni prima, sta lavorando e sorride alla telecamera. Giucas scoppia in lacrime nel rivedere quelle immagini. Signorini, di fronte alla commozione del gieffino, prende la parola, raccontando qualcosa di questo uomo: “Il tuo papà Vincenzo faceva il muratore e io so che lui guidava una bellissima Lambretta e sul cruscotto c’era la tua fotografia. – ricorda il conduttore in diretta a Casella che conferma – È un po’ di anni che non c’è più, oramai sono passati 22 anni, però ha fatto in tempo a conoscere il tuo bambino, James.“, continua.

Giucas Casella, il ricordo di papà Vincenzo e le lacrime per il figlio James

Giucas è particolarmente emozionato e fa difficoltà a proferire parola, poi la commozione aumenta quando Signorini mostra anche un filmato dell’uomo e suo figlio James ancora neonato. Il momento dolcissimo tocca tutti i presenti, compresi i gieffini nella Casa: “Era bellissimo, guardalo!”, ammette infine un ancora commosso Giucas.

