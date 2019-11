Vincenzo Salemme/ La gaffe con Vladimir Luxuria lo “perseguita” (Tale e quale show)

Vincenzo Salemme, celebre attore italiano, ha rivestito in questa edizione di Tale e quale show i panni del terzo giudice affiancando Loretta Goggi e Giorgio Panariello. Sicuramente non è stato il giudice più amato di questa edizione ma nonostante questo torna a fare il giudice nella puntata di Tale e Quale – Il Torneo che andrà in onda il 22 novembre sulla Rai. Durante la partecipazione a Tale e Quale nella puntata del 25 ottobre Vincenzo Salemme ha fatto scalpore con i suoi commenti a Vladimir Luxuria. L’opinionista, tra i migliori della scorsa edizione del programma, è tornata per il torneo dei campioni dove ha dovuto rivestire i panni di Cecilia Cruz. Il pubblico e i giudici hanno apprezzato la performance e Vincenzo Salemme ha detto “Bravissima Vladimir, la voce di Celia Cruz era difficilissima” e che di certo “era molto mascolina veramente, sei stata brava ad imitarla”. Su twitter e sugli altri social sono partite critiche aspre a Salemme che è stato difeso dalla stessa Vladimir Luxuria.

Vincenzo Salemme, Tale e quale show: i suoi progetti imminenti

In un’intervista di Vincenzo Salemme, giudice di Tale e quale show, pubblicata su Repubblica del 31 ottobre, il comico ha annunciato i suoi progetti imminenti dopo la partecipazione a Tale e Quale, tre commedie che andranno in scena a Napoli. Il primo appuntamento con Salemme è il 9, 10 e 11 dicembre, all’Auditorium Domenico Scarlatti della Rai a Napoli, dove andrà in scena “Di mamma ce n’è una sola”, dove il comico rivestirà i panni di una donna. Il secondo appuntamento è il 16, 17 e 18 dicembre con la commedia Sogni e Bisogni e, per concludere, il terzo appuntamento è il 23 e 25 dicembre con la commedia Una festa esagerata. Tutte e tre le commedie saranno riprese dalla Rai. Come ha dichiarato Salemme queste tre commedie sono un modo di riandare indietro nel tempo e ripercorre gli ultimi venti anni della sua carriera. Sul suo profilo Instagram, dove è seguito da quasi 200mila followers, Vincenzo Salemme si è mostrato in panni femminili per la preparazione della sua nuova commedia “Di mamma ce n’è una sola”.

Di mamma ce n’è una sola

Visualizza questo post su Instagram Di mamma ce n’è una sola…e chest’è!😂 Un post condiviso da Vincenzo Salemme (@vincenzo_salemme_official) in data: 5 Nov 2019 alle ore 5:08 PST





