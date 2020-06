Vincenzo Salemme/ “La vita non è una commedia”

Pubblicità

Vincenzo Salemme tra i protagonisti di Verissimo Le Storie con Silvia Toffanin. Il simpatico attore campano si racconta in un’intervista tra passato, presente e futuro sui teleschermi di Canale 5. Oggi 6 giugno, dunque, nel programma del sabato pomeriggio condotto dalla Toffanin, rivediamo la bella intervista a Vincenzo Salemme, amato dal pubblico soprattutto per i suoi ruoli nella commedia italiana che da sempre lo vede come uno degli attori più apprezzati. In mancanza di interviste inedite, Verissimo ripropone confronti e racconti di personaggio che già si sono raccontati ai microfoni di Silvia Toffanin nel corso della stagione. Vincenzo Salemme è sicuramente un profilo che merita di essere riscoperto, in un viaggio tra cinema e vita privata. “La commedia è la prima attività dell’essere umano, i fiori si muovono per prendere il sole e quello è teatro, il teatro è tutto”, ha dichiarato in una delle sue ultime apparizioni in tv dalla Fialdini.

Vincenzo Salemme, tra cinema e teatro a Verissimo Le Storie

E’ senza dubbio un Vincenzo Salemme più spensierato quello che ritroviamo da Silvia Toffanin a Verissimo Le Storie. L’attore compie un viaggio nella sua carriera e nel privato, raccontandosi al pubblico che lo ama e che lo segue da sempre. L’appuntamento odierno è dunque un’occasione importante di conoscere meglio Vincenzo Salemme, con retroscena, aneddoti e magari qualche anticipazione sul futuro. Nei giorni scorsi lo abbiamo potuto vedere all’opera nei panni di Carlito, il personaggio malavitoso che ha interpretato nel film “Prima di Lunedì”, la commedia on the road passata sui teleschermi di Rai2. A Verissimo non si farà cenno, invece, all’emergenza coronavirus, di cui l’attore ha parlato in una delle sue ultime partecipazioni in tv dalla Fialdini. “Mi faccio le domande che ci facciamo tutti, siamo esseri umani, chi fa commedia non è che vive la vita come se fosse una commedia, la commedia è un modo di fare spettacolo ma la vita è un’altra cosa”.



