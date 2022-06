Vincenzo Salemme/ “Mai vinto un David di Donatello, manca la considerazione di quello che faccio”

Restare sempre lo stesso anche quando si è ormai diventati popolari e si è riusciti ad entrare nel cuore del pubblico, che lo considera uno dei comici più amati. Un’esperienza non certamente comune a tutti gli artisti, ma che corrisponde appieno a Vincenzo Salemme, consapevole di come tutto quello che ha oggi sia merito dei suoi tantissimi fan. Ed è per questo che lui è stato tra i primi a voler tornare a teatro in dall’inizio dell’anno, non appena è stato possibile, nonostante fosse necessario indossare la mascherina in sala.

Ritrovarsi tutti insieme per uno spettacolo rappresentava però un passo avanti importante dopo un lungo periodo in cui noi siamo stati costretti a rinunciare a molte delle nostre abitudini: “Ridere ristabilisce un contatto tra gli esseri umani, soprattutto in un periodo difficile e di distacco come questo… E anche dietro le mascherine FFP2 è un grande gesto di comunicazione – aveva detto a Tgcom24 -. : “La risata è forse il modo più bello di manifestarsi da parte di Dio”.

Vincenzo Salemme e il grande legame con i fan

In uno dei suoi ultimi spettacoli, “Napoletano? E famme ‘na pizza!'” , lui arriva addirittura a chiedere un selfie al pubblico. Un gesto per molti artisti inusuale, ma per lui più che naturale e non ha alcun timore nell’ammetterlo: “Io a loro devo il successo, come accade a pochi attori– sono state le sue parole al ‘Corriere della Sera’ -. Non ho avuto un riconoscimento istituzionale. Dopo le chiusure della pandemia ho ritrovato gli spettatori ed ero spaventato. Mi dicevo: ma non è che si sono scordati di me? Al debutto della tournée ho dovuto trattenere le lacrime. E poi, stare seduti due ore con la mascherina e ridere, mica è facile”.

Nonostante l’affetto dei fan, la critica non sembra apprezzare ancora Salemme come meriterebbe, ma lui non ci fa troppo peso: “Mai vinto un David di Donatello. , la critica nazionale non viene mai a vedermi. Ma non mi lamento, sono contento e appagato. Mi spiace non tanto per me, ma per chi esce di casa e va a teatro; mi spiace per il panorama italiano” – ha concluso.











