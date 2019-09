Vincenzo Salemme/ Pronti alle nuove gag con Giorgio Panariello (Tale e Quale Show)

Le gag fra Vincenzo Salemme e Giorgio Panariello sono già iniziate, ancora prima che entrambi siedano al fianco di Loretta Goggi al tavolo della giuria di Tale e Quale Show 2019. Per il secondo anno insieme, il trio ha riscosso un forte successo grazie al divertimento che per primi vivono nel programma di Carlo Conti. Tre artisti con particolarità uniche che insieme formano una bomba di simpatia, anche se Panariello ha già trovato il modo di ironizzare sul ritorno del comico napoletano. “S’è fatto il possibile per evitarlo, ma visto che gli attori e registi bravi erano tutti impegnati”, dice infatti annunciando la presenza di Salemme anche per quest’anno. “La camicia te l’ha data Malgioglio?” dice Panariello indicando il look a pallini scelto dal collega. “No, mi ha dato il ciuffo”, replica Salemme con altrettanta simpatia. Intanto il comico partenopeo ha già annunciato ai fan le prime date della tournée che lo terrà impegnato l’anno prossimo, Con tutto il cuore. La data di partenza è prevista per il 31 dicembre presso il Teatro Verdi di Firenze, dove rimarrà fino al giorno della Befana. Clicca qui per guardare il video di Vincenzo Salemme.

Vincenzo Salemme, Tale e Quale Show: lo stretto legame con Loretta Goggi

Ad alcuni mesi di distanza dal suo 62° compleanno, Vincenzo Salemme si conferma come uno dei comici più amati dagli italiani. Merito anche della sua presenza a Tale e Quale Show 2019, dove veste i panni di vittima preferita delle invettive scherzose dell’amico Giorgio Panariello. L’artista però ha stretto un bel legame anche con Loretta Goggi, che posa in mezzo fra i due colleghi giudici in uno degli scatti condivisi da Salemme sui profili social. “Tale e Quale (all’anno scorso) show!”, scrive il comico. Clicca qui per guardare la foto di Vincenzo Panariello. Per i telespettatori la sua presenza nel programma di Carlo Conti è stata un po’ una conferma, dato che agli occhi di molti è sempre apparso brillante quanto umile. Lo ha dimostrato anche quest’estate in vacanza, quando ha parlato della bellezza della sua terra e non ha esitato a mostrarsi in costume. Un boxer giallo fluorescente con motivi a forma di occhiali da sole. “Primo bagno a mare”, dice prima di lanciarsi fra le acque e assaporare il momento. Come ci svela la data di pubblicazione del post, il comico si è concesso una fetta del suo Paradiso partenopeo solo a metà agosto.

Tale e Quale all’anno scorso





© RIPRODUZIONE RISERVATA