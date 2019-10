Vincenzo Salemme/ Sarà autore di una nuova gaffe? La redazione di Carlo Conti trema..

Vincenzo Salemme è pronto a tornare nelle vesti di giudice a Tale e Quale Show Il torneo, la versione “speciale” del varietà di successo condotto da Carlo Conti il venerdì sera su Rai1 Il regista ed attore, che prossimamente sarà protagonista di tre serate speciali in prima serata su Rai2, è stato uno dei giudici più amati di questa edizione. Sempre preciso e mai sopra le righe, Salemme ha saputo giudicare i concorrenti in gara con garbo ed educazione restando più volte impressionato dalle loro performance. Come quando Agostino Penna ha interpretato il grandissimo Lucio Dalla, un’esibizione che particolarmente colpito ed emozionato Vincenzo Salemme che ha commentato: “Tu sei, con il viso, impressionante, hai la bocca atteggiata nella stessa maniera. Hai cantato veramente in maniera molto molto appassionata”. Salemme poi ha condiviso con il pubblico un pezzo del suo privato rivelando: “Ho avuto la fortuna di essere proprio amico di Lucio”…“Ci manca e non smette di mancarci”.

Vincenzo Salemme la gaffe che ha messo in difficoltà Tale e Quale Show…

Durante la sesta puntata di Tale e Quale Show, Vincenzo Salemme ha fatto una piccola gaffe dicendo a Giorgio Panariello: “I 6 che se ne andranno saranno felici di non dover più vedere Panariello ogni mercoledì…” riferendosi ai sei concorrenti che non sono stati ammessi alla fase del Torneo. Ad insospettire il pubblico è stato quel “ogni mercoledì”, visto che il programma è trasmesso il venerdì in prima serata su Rai1uno. In tanti hanno cominciato a pensare che il programma potesse essere stato registrato, ma poco dopo è stato proprio Carlo Conti a sottolineare con tanto di orario che il varietà è trasmesso sempre in diretta con tanto di scuse da parte di Salemme che ha fatto un semplice lapsus del momento.

Vincenzo Salemme torna su Rai2 con tre prime serate

Dopo l’esperienza di Tale e Quale Show, Vincenzo Salemme sarà impegnato con un suo show nella prima serata di Rai2. Proprio così per l’attore e regista napoletano ci sarà una nuova importante occasione sulla seconda rete di Stato diretta da Carlo Freccero che trasmetterà tre prime serate dedicate all’estro, alla comicità e all’originalità di Salemme. Come rivelato in anteprima da SuperGuida Tv, Salemme sarà protagonista su Rai2 rispettivamente mercoledì 11, 18 e 25 dicembre 2019 con lo show che dovrebbe chiamarsi “Vincenzo Salemme in scena”. Non è la prima volta che l’artista napoletano approda in tv con uno suo spettacolo; già in passato, infatti, è stato protagonista con grande successo di due sue show: “Famiglia Salemme Show” e “Da Nord a Sud… e ho detto tutto!” trasmessi però su Rai1.



