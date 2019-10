Vincenzo Salemme/ L’attacco alle fake news… (Tale e Quale Show)

Vincenzo Salemme torna questa sera nel parterre di giudici di “Tale e Quale Show”, il programma condotto da Carlo Conti su Rai 1, accanto ai suoi compagni di viaggio Loretta Goggi e Giorgio Panariello per valutare le performance dei VIP in gara che si cimenteranno nell’imitazione di alcuni personaggi celebri. E in vista del quarto appuntamento il 62enne attore, regista nonché comico napoletano originario di Bacoli, vuole riguadagnare terreno nell’indice di gradimento del pubblico del programma che pare aver incoronato già, fra i giurati, la 69enne attrice romana indicando invece Salemme come uno dei più severi, cosa che gli è valsa pure alcuni fischi al momento di svelare la sua classifica: piccoli momenti di tensione che sono serviti al diretto interessato per chiarire quale è il suo metro di giudizio e per ‘battibeccare’ con i suoi contestatori in studio, spiegando che i voti che lui attribuisce non si riferiscono certo alla carriera del concorrente e quindi alla simpatia o alla presa che ha sul pubblico bensì unicamente all’esibizione sul palcoscenico di “Tale e Quale Show”.

VINCENZO SALEMME ELOGIA L’ED SHEERAN DI FRANCESCO MONTE

Ad ogni modo, nel corso della puntata della settimana scorsa, pare che i gusti di Vincenzo Salemme una volta tanto abbiano trovato pieno riscontro in quelli della platea in studio e pure di quella dei social: infatti a mettere d’accordo tutti quanti è stato Francesco Monte che si è cimentato in un approva molto ardua e che, proprio per questo, gli è valsa molti applausi dal momento che l’imitazione è parsa a tutti molto riuscita. Se Panariello aveva espresso le sue preferenze per la versione di Ornella Vanoni & Gino Paoli di Gigi e Ross, il regista partenopeo si è mostrato invece entusiasta per l’Ed Sheeran di Francesco Monte al pari dei suoi colleghi di giuria, sostenendo che il ragazzo è riuscito a rendere alla perfezione lo spirito e lo stile di quello che oggi è uno dei cantautori di maggior successo nel mondo. “Ho sperato che non stonassi: stasera ti sei confrontato con un mostro sacro” ha commentato Salemme, definendo “pazzesco” il numero portato in scena da Monte. Non a caso, grazie all’imitazione di Sheeran e pure alle preferenze di Salemme, Monte è risultato il vincitore per distacco della terza puntata dello show di Rai 1. Saprà concedere anche il bis?

VINCENZO SALEMME E L’ATTACCO ALLE FAKE NEWS

Al di là del palcoscenico televisivo, nell’ultimo periodo Vincenzo Salemme è stato protagonista pure di una piccola (e, nel suo stile, anche decisamente ironica nei toni) polemica social a proposito di alcune fake news che stavano girando da giorni in merito ai suoi prossimi impegni professionali. Infatti in un post video apparso sul suo profilo Facebook e accompagnato dalla didascalia “Nun date retta ‘e chiacchiere! (Occhio alle fake news)” il regista napoletano ha smentito categoricamente le voci secondo cui sarebbero aperti i provini per un suo spettacolo, riferendosi alla commedia “…E fuori nevica!”, spiegando di non capire come mai si continuino a inventare delle notizie sul suo lavoro. Ovviamente la chiusa è scherzosa e dopo aver tacciato come false le suddette notizie, ha salutato i suoi followers con quello che oramai è il suo abituale modo di congedarsi, ovvero: “E chest’ è!”.





