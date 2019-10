VINCENZO SALEMME/ Video, “Lucio Dalla mi manca, un grande amico” (Tale e Quale Show)

Vincenzo Salemme tornerà stasera a vestire i panni di giudice per il programma tv “Tale e Quale Show” con i suoi compagni di giochi, Giorgio Panariello e Loretta Goggi, insieme a Gabriele Cirilli, giudice speciale di questa puntata. L’appuntamento è previsto per le 21:25 di oggi, venerdì 11 ottobre, e a vincere, come di consueto, sarà il VIP che riuscirà a imitare meglio i personaggi celebri del mondo della musica. Grande emozione per la scorsa puntata, che ha visto ben due partecipanti in cima alla classifica: Sara Facciolini, nelle vesti di Loredana Bertè e Agostino Penna, in quelle di Lucio Dalla.

Vincenzo Salemme, che emozione per “Caruso”…

Ad Agostino Penna è toccato l’arduo compito di imitare “Caruso” del celebre Lucio Dalla. In particolare Vincenzo Salemme è rimasto molto colpito dall’esibizione, giudicando la fisionomia dell’artista in gara davvero somigliante con l’originale:“Tu sei, con il viso, impressionante, hai la bocca atteggiata nella stessa maniera!”. Anche la performance cantata è stata fortemente apprezzata dal comico napoletano “Hai cantato veramente in maniera molto molto appassionata”. Salemme non ha mancato occasione per ricordare Dalla, con cui c’era un rapporto di stima e affetto :”Ho avuto la fortuna di essere proprio amico di Lucio”…“Ci manca e non smette di mancarci”.

Vincenzo Salemme e l’esibizione di Jessica Morlacchi

Al cuore di Vincenzo Salemme è arrivata forte e chiara anche l’esibizione di Jessica Morlacchi, tra le più quotate di questa nuova edizione di “Tale e Quale Show”. La cantante e bassista romana nel corso della quarta puntata ha dato tutta se stessa per “All by myself” di Céline Dion. Salemme non si è risparmiato nei giudizi, contraddicendo di fatto le voci, delle scorse puntate, che fosse un giudice severo: “Hai cantato divinamente” e “Mi hai fatto emozionare”.

Video, Agostino Penna canta “Caruso”





