Ci sarà anche Vincenzo Schettini tra i protagonisti del Concerto Primo Maggio 2025 che quest’anno torna nella sua storica cornice di Piazza San Giovanni in Laterano a Roma. L’evento, promosso da Cgil, Cisl e Uil, è presentato anche quest’anno da Noemi, Ermal Meta e BigMama. Non solo, sul palcoscenico troveremo anche Vincenzo Schettini, fisico e divulgatore scientifico diventano celebre sui social per La Fisica che ci piace. Il professore di fisica è balzato alla grande popolarità e fama sui social network grazie al canale “La Fisica che ci piace” che nel giro di pochissimo tempo è diventato un vero e proprio cult con milioni di ragazzini che lo seguono.

Dopo aver fatto registrare numeri da record su TikTok e YouTube, Schettini è poi approdato anche in tv con il programma “La fisica dell’amore” trasmesso su Rai2. Sui social si descrive come un fisico, un musicista e un amante della vita, ma più di tutto Schettini è un professore.

Per tutti il nome di Vincenzo Schettini è legato al successo del format “La fisica dell’amore” che dai social network è balzato in televisione riscuotendo un grande successo. In realtà Schettini è anche un professore di fisica nella vita reale, una vocazione che non ha mai messo in secondo piano. “Insegnare l’ho sempre sentito come congeniale a livello istintivo” – ha raccontato dalle pagine dell’Almanacco che nel corso degli anni è riuscito a trasformare questo istinto in un mestiere. “Quando è successo mi sono sentito realizzato” – ha detto il professore di Fisica che grazie al successo della pagine social è riuscito a parlare ai giovanissimi di fisica.

Non solo, “La fisica dell’amore” è diventato anche un programma televisivo di successo che avrà sicuramente un seguito in futuro: “ha rappresentato una nuova occasione di declinare la didattica attraverso un mezzo che non avevo ancora sperimentato, la televisione”. Infine il popolare tiktoker e youtuber negli ultimi tempi ha parlato apertamente anche della sua sessualità facendo coming out e rivelando di essere gay. “Quando l’ho capito ho voluto dire subito ai miei genitori ed è stato estremamente difficile e traumatico” – ha detto Schettini che oggi, con una nuova consapevolezza precisa, “nessuno di noi è sbagliato. Ognuno deve amare quello che è, il proprio corpo e la propria unicità. Perché siamo belli, siamo unici”. Oggi il professore social è felicemente fidanzato con il compagno Francesco.

