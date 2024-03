Vincenzo Schettini, chi è? Docente e content creator de La fisica che ci piace/ “Ai colleghi docenti dico…”

Vincenzo Schettini, chi è il docente e content creator de La fisica che ci piace? Dal web al teatro e alla tv

Grande attesa da parte dei fan di vedere all’opera, in tv, Vincenzo Schettini, il docente e content creator che sui social sta spopolando ormai da tempo con La fisica che ci piace. Una realtà che conta oltre tre milioni di followers tra Facebook, Instagram e Tik Tok, con Vincenzo Schettini sempre protagonista. Ma chi è e cosa sappiamo del mitico prof del web? Chi lo segue sa che è online dal 2017, con una divulgazione puntuale, coinvolgente e brillante.

Vincenzo Schettini, con una laurea in Fisica ed una cattedra alle scuole superiori, si è ritagliato uno spazio importante in rete, attirando l’attenzione di migliaia di giovani e meno giovani. Il prof è anche uno scrittore, con il libro de La Fisica che ci piace che si è avvicinato alle centomila copie vendute. Con la sua brillantezza e la passione per il suo lavoro, è arrivato persino nei teatri italiani, con lo spettacolo del Palco Possibile, dedicato appunto alla cultura e alla scienza.

Vincenzo Schettini, la passione per la divulgazione: “Il segreto? Trovare gioia e soddisfazione nell’insegnamento e poi…”

Vincenzo Schettini porterà la sua conoscenza in tv, con La fisica dell’amore un programma che si pone l’obiettivo di analizzare le sensazioni dell’amore da un punto di vista scientifico. L’obiettivo per il celebre docente e content creator è quello di sempre: catturare l’attenzione del pubblico dimostrando come la fisica sia presente nella nostra vita quotidiana.

Con la sua passione per il web e la sua materia di insegnamento, la fisica, Vincenzo Schettini è diventato un punto di riferimento anche per i suoi colleghi docenti, a cui ha mandato un messaggio di incoraggiamento. “Trovate gioia e soddisfazione nell’insegnamento nonostante le difficoltà”, ha detto nel corso di una bella intervista rilasciata ai microfoni di orizzontescuola.it.

